Anoche en la comuna de Coquimbo, un grupo de encapuchados saqueó e incendió dependencias del hospital de la ciudad puerto.

Según información recabada por El Día, las llamas afectaron al Centro de Especialidades Médicas y Abastecimiento del recinto de salud, mientras que el saqueo se produjo en las oficinas de Dental y Finanzas. Producto del siniestro, parte del mobiliario del nosocomio quedó reducido a cenizas.

Incendio anoche en Hospital de Coquimbo. Muy grave. pic.twitter.com/EqPKYc2qkm — Jaime Mañalich (@jmanalich) November 22, 2019

Al lugar llegó personal de Bomberos, quienes lograron controlar la emergencia pasadas las 01:00 horas. En conversación con el medio local Mi Radio, un médico del área de ortodoncia expresó que "esto es muy difícil para mí porque cuando uno trabaja en un servicio público por vocación esto te choca".

Destruido terminó el Centro de Especialidades Médicas y Abastecimiento del Hospital de Coquimbo luego que un grupo de desconocidos saquearan e iniciaran el incendio en estas dependencias. Bomberos logró controlar la situación luego de varios minutos. Video @montecarlocl pic.twitter.com/XjXeFMbV4P — LaSerenaOnline (@LaSerenaOnline) November 22, 2019

En la misma línea, agregó que "no sé qué vamos a hacer, costó años armar esto (...) Es un golpe que no tiene sentido, un daño que se le hace a la gente de más escasos recursos. Es lo más terrible que me ha tocado vivir en mi carrera". En tanto, precisó que son alrededor de 400 pacientes en tratamiento que se verán afectados.