La primera ministra Theresa May ofreció el miércoles su renuncia a cambio de que el Parlamento apruebe su acuerdo con la Unión Europea para el Brexit. Pese a todo, está por verse si la oferta será suficiente para convencer a los parlamentarios indecisos con su propuesta.

La oferta que May hizo a los diputados conservadores consiste en que, si logra llevar a cabo el Brexit, dejará el cargo antes de la "próxima fase de negociación" con Bruselas, según un legislador presente en la reunión.

May afirmó que "no seguiría en el cargo para la próxima fase de las negociación", es decir la relativa a la futura relación con la Unión Europea, dijo el diputado conservador James Cartlidge al término del encuentro.

"…He escuchado muy claramente el estado de ánimo del partido en el Parlamento. Sé que hay un deseo de un nuevo enfoque y un nuevo liderazgo para la segunda fase de las negociaciones de Brexit, y no me interpondré en ese camino", afirmó la premier de acuerdo con un extracto de su carta publicada por The Guardian.

Y continúa afirmando que está "preparada para dejar el cargo antes de lo que pretendía", con el objetivo de hacer lo correcto para el país y para el partido.

"Les pido a todos en esta sala que respalden el acuerdo para que podamos completar nuestro deber histórico: cumplir con la decisión del pueblo británico y dejar la Unión Europea con una salida ordenada y sin contratiempos", concluye la carta remitida por Downing Street.

Mientras se esperan las primeras repercusiones al anuncio, la libra esterlina registró una leve caída.