    • 7 de junio de 2026 - 19:45

    Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección Argentina

    El episodio se produjo a pocos kilómetros del hotel donde se encuentran los jugadores argentinos.

    Un vecino muestra el casquillo de una bala cerca del tiroteo en Kansas

    Un vecino muestra el casquillo de una bala cerca del tiroteo en Kansas

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, un violento tiroteo registrado en la ciudad estadounidense de Kansas City encendió las alarmas de seguridad, debido a que el episodio ocurrió a pocos kilómetros del hotel donde ya se encuentra hospedada la Selección Argentina.

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    El hecho tuvo lugar durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, a apenas doce minutos en auto del Hotel Origin, el establecimiento elegido por la delegación albiceleste para su concentración durante la cita mundialista. Según informaron las autoridades locales, el ataque dejó un saldo de nueve personas heridas, ninguna de gravedad.

    La vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, detalló a los medios locales que las fuerzas de seguridad recibieron una alerta por detonaciones de armas de fuego alrededor de las cuatro de la mañana.

    Al arribar a la escena, los efectivos hallaron a una multitud dispersándose y a tres mujeres con heridas de bala, quienes fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano. Con el correr de las horas, se confirmó que otros seis adultos debieron recibir atención médica por lesiones leves derivadas del mismo incidente.

    Hasta el momento, la policía local continúa rastrillando la zona para dar con los sospechosos, ya que no se registraron detenciones por el hecho.

    La ciudad de Kansas City es una de las sedes clave del torneo y también albergará a los seleccionados de Inglaterra y los Países Bajos.

    El equipo británico, que actualmente se encuentra en Florida, tiene previsto arribar el próximo sábado 13 de junio para instalarse en el predio Swope Soccer Village, un centro de entrenamiento ubicado a tan solo nueve minutos del lugar donde se produjo la balacera.

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