    • 10 de abril de 2026 - 19:51

    Artemis II: la NASA confirma condiciones ideales para el amerizaje y el mundo sigue el regreso

    La misión Artemis II entra en su fase final con. La NASA confirmó clima perfecto para el amerizaje, previsto a las 21, hora argentina.

    El regreso de Artemis II es seguido en vivo en todo el mundo durante su amerizaje.

    El regreso de Artemis II es seguido en vivo en todo el mundo durante su amerizaje.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La misión Artemis II vive sus minutos más decisivos en un clima de máxima expectativa global. En el marco del seguimiento en vivo del histórico regreso espacial de la NASA, la agencia confirmó que las condiciones climáticas son ideales para el amerizaje, previsto frente a la costa de California.

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    La cápsula Orión, que transporta a cuatro astronautas, regresará a la Tierra este viernes a las 20:53 (hora argentina), mientras que el amerizaje —conocido como splashdown— está programado para las 21:07, a pocos kilómetros de San Diego.

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    Artemis II: clima ideal y regreso histórico

    Desde la NASA destacaron que el escenario en el océano Pacífico es prácticamente perfecto, con bajo nivel de viento y olas suaves, lo que garantiza una maniobra segura para el tramo final de la misión.

    La nave viaja actualmente a 14.000 kilómetros por hora y ya se encuentra a menos de 40.000 kilómetros de la Tierra, en una etapa crítica donde cada sistema es monitoreado en tiempo real.

    Horas antes del reingreso, los astronautas comenzaron a colocarse sus trajes de presión, fundamentales para esta fase. Según la transmisión oficial, los equipos superaron con éxito las pruebas de hermeticidad, asegurando su correcto funcionamiento.

    La misión marca un hito: es el primer vuelo tripulado de la NASA desde el programa Apolo. Durante el viaje, la tripulación logró sobrevolar la Luna y atravesar su lado oscuro, en una prueba clave para el futuro de la exploración espacial.

    El objetivo principal de Artemis II es validar que la nave, los sistemas y los astronautas pueden operar con seguridad en el espacio profundo, allanando el camino para futuras misiones que buscarán regresar a la superficie lunar e incluso avanzar hacia Marte.

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