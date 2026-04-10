    • 10 de abril de 2026 - 11:52

    ¿Querés irte a vivir a Croacia? Un pueblo de 2.000 habitantes busca vecinos y ofrece casas por centavos

    La localidad apuesta a repoblarse con una propuesta que combina vivienda casi gratis y juventud

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un pequeño pueblo de Croacia con alrededor de 2000 habitantes busca atraer nuevos vecinos para repoblar la zona. Se trata de Legrad, una localidad ubicada entre montañas, a metros del río Drava y cerca de la frontera con Hungría, que ofrece viviendas por apenas unos centavos de euro.

    Leé además

    Fausto Perseu, Cristo Jesús Mawete, Alessio Rosa son los tres acusados por la violación que causó conmoción en Italia. 

    Conmoción: una mujer de 20 años denunció que fue violada por tres futbolistas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Papa León XIV

    Visita del papa León XIV a la región: cuándo podría llegar a Argentina, Uruguay y Perú

    La iniciativa surgió como respuesta a la despoblación sostenida que afecta al lugar desde hace varios años. Para revertir esta situación, el plan propone vender casas abandonadas por 30 centavos de euro y así incentivar la llegada de nuevas familias.

    En ese marco, las autoridades locales avanzaron con la recuperación y puesta en valor de viviendas que estaban en desuso, con el objetivo de reactivar la comunidad y atraer principalmente a familias jóvenes.

    image
    Las casas se pueden obtener por menos de 30 centavos. (Foto: Goran Šafarek/Opina Legrad)

    Las casas se pueden obtener por menos de 30 centavos. (Foto: Goran Šafarek/Opina Legrad)

    Qué ofrece Legrad, el pueblo de Croacia que pelea contra la despoblación

    La iniciativa de Legrad apunta a repoblar el pueblo y devolverle la vitalidad que supo tener en otros años. Para eso, el municipio puso a la venta casas y terrenos a precios simbólicos, con el objetivo de atraer jóvenes, parejas y personas que quieran instalarse de manera permanente.

    Además, quienes se animen a mudarse recibirán ayuda económica del municipio para refaccionar las casas.

    image
    El pueblo queda entre las montañas, a metros de la frontera con Hungría y el río Davra. (Foto: Goran Šafarek/Opina Legrad)

    El pueblo queda entre las montañas, a metros de la frontera con Hungría y el río Davra. (Foto: Goran Šafarek/Opina Legrad)

    Por qué Legrad quedó despoblado en Croacia

    Aunque en el pasado supo ser un punto estratégico en la región, dejó de ofrecer oportunidades laborales para sus habitantes. Por eso, muchas familias decidieron abandonar el pueblo en busca de un futuro mejor.

    El éxodo rural, la baja natalidad y la migración de los jóvenes hacia las grandes ciudades dejaron a Legrad al borde de la desaparición.

    Cuáles son los requisitos para vivir en Legrad

    Para quienes sueñan con mudarse a las montañas croatas, el proceso es sencillo pero tiene algunas condiciones. Los interesados deben:

    • tener menos de 45 años;
    • no tener antecedentes penales;
    • no contar con otra vivienda a tu nombre;
    • comprometerse a vivir en Legrad de manera permanente;
    • invertir en la refacción de la vivienda adquirida el municipio.

    Un detalle a tener en cuenta es que el municipio prioriza a familias jóvenes y personas con intención de establecerse a largo plazo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Artemis II.

    Artemis II: cuándo y a qué hora será el amerizaje de los astronautas de la NASA tras regresar de la Luna

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Naim Qassem.

    En una nueva ofensiva sobre Líbano, el ejército de Israel mató al secretario personal del líder de Hezbollah

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El estrecho de Ormuz nuevamente se cerró. 

    A horas de anunciar la tregua, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra Hezbollah

    Por Redacción Diario de Cuyo
    artemis ii: como y cuando sera el reingreso de la nave orion

    Artemis II: cómo y cuándo será el reingreso de la nave Orion

    Por Redacción Diario de Cuyo