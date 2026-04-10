Visita del papa León XIV a la región: cuándo podría llegar a Argentina, Uruguay y Perú

Los fieles católicos de la región se ilusionan cada vez más con la visita del papa León XIV . Las principales noticias de la llegada del líder de la Iglesia Católica las ha expresado el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien ha manejado que la llegada se concretaría entre noviembre y diciembre . Los países a visitar serán Argentina , Perú y Uruguay .

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A su vez, lo que alienta la posibilidad es que ahora en Argentina están buscando un nuncio que tenga experiencia en viajes papales, según pudo saber Infobae. Esto luego de que el titular de la Nunciatura Apostólica en Argentina, Miroslaw Adamczyk, arzobispo titular de Otricoli , fuera designado por el papa León XIV como nuevo nuncio en Albania.

Adamczyk había sido designado en 2020 como embajador de la iglesia en el país, tras el fallecimiento del congoleño León Kalenga.

Hay otro elemento que se suma a las consideraciones para la posible llegada del papa: las elecciones presidenciales de Perú. Según expresó Sturla, la intención del pontífice es esperar a que se instale un nuevo gobierno en ese país –en el que fue obispo durante muchos años–.

Durante la última Semana Santa, el cardenal Sturla habló varias veces sobre esta posibilidad. “Es muy probable que el papa visite Uruguay, junto con Argentina y Perú, a fines de noviembre o principios de diciembre”, dijo, durante una rueda de prensa.

“Depende de muchas realidades. Entre otras, que en Perú hay elecciones este año. Y, por lo tanto, tendrá que esperar a que se establezca el gobierno en Perú. El presidente (de Uruguay, Yamandú) Orsi, fue personalmente y lo invitó en el Vaticano al Santo Padre, así que confiamos que vendrá este año”, señaló.

Los viajes del papa se avisan, siempre, con seis meses de antelación a los gobiernos involucrados. Por este motivo, si la visita es en noviembre, en mayo ya debería saberse.

La ilusión que crece

La última vez que el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, se encontró con el papa León XIV en el Vaticano, el líder de la Iglesia Católica se despidió con una sugestiva frase: “Nos vemos en Uruguay”. El comentario desató entusiasmo en los fieles católicos uruguayos, al tiempo que comenzó el diseño de un posible itinerario del pontífice. Además, un grupo de legisladores se sumó a los pedidos de visita.

Además, la iglesia local comienza a delinear una posible visita del sumo pontífice luego de casi cuatro décadas al país.

En enero, Sturla viajó a Roma con la esperanza de tener una confirmación, pero eso no fue posible. Si bien no regresó a su país con el “sí”, Sturla reveló que el pontífice le informó que está armando su agenda de 2026 y que es posible una visita en el segundo semestre del año, la cual incluiría también a Argentina y Perú.

¿Cómo sería esa visita? Sturla detalló que la iglesia uruguaya está trabajando en distintos planes para la eventual visita. La llegada del Papa incluiría instancias protocolares y pastorales. “Habrá una actividad más de Estado: encuentro del Papa con el gobierno, con los diplomáticos. Siempre el Papa se encuentra con los sacerdotes consagrados y consagradas”, señaló el arzobispo de Montevideo esa vez.

También está previsto que León XIV celebre una misa multitudinaria. Para este caso, la Iglesia Católica analiza distintos espacios que tengan una capacidad suficiente en Montevideo. Sturla manejó como posibilidad el Estadio Centenario y la Avenida del Libertador, una de las principales de Montevideo y que llega al Palacio Legislativo.

Sturla recordó que durante la visita de Juan Pablo II hubo un encuentro en Tres Cruces, una zona céntrica de Montevideo. Sin embargo, repetir la visita en este lugar será más complicado porque ahora hay allí una terminal de ómnibus.