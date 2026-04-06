Artemis II se aproxima a la Luna: inicia uno de los momentos más importantes de la misión

La tripulación de la nave Orion se prepara para el sobrevuelo en la cara oscura del satélite. La ventana principal empezará cerca de las 15:45 de la Argentina y el punto de mayor acercamiento está previsto alrededor de las 20.

La misión Artemis II dio este lunes un paso decisivo rumbo a la Luna: la nave Orión, con cuatro astronautas a bordo, ingresó en la “esfera de influencia lunar”, el punto en el que la gravedad del satélite comienza a dominar sobre la de la Tierra, según confirmó la NASA.

Este hito marca el inicio de la fase final del viaje, en la que la atracción gravitatoria de la Luna guiará la nave para rodearla y luego impulsarla de regreso al planeta sin necesidad de propulsión adicional.

La tripulación está compuesta por tres astronautas estadounidenses y uno canadiense, en una misión que busca consolidar el regreso humano a las cercanías del satélite natural tras más de medio siglo.

Cuándo y a qué hora será el sobrevuelo lunar de Artemis II El sobrevuelo a nuestro satélite será hoy el lunes 6 de abril, después de las 14:00, hora de Argentina. A partir de ese momento comenzará el período de tiempo en el que Orion estará lo suficientemente cerca de la Luna, y con las ventanas principales orientadas hacia ella, para hacer observaciones científicas.

Durante la tarde, aproximadamente a las 16:00 la tripulación romperá el récord de distancia humana respecto de la Tierra: superará la marca de Apollo 13 al superar los 400.170 kilómetros.