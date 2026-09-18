Atentado en Pakistán: un vehículo cargado de explosivos impactó contra una mezquita y dejó al menos 16 muertos

Un atentado sacudió este viernes el distrito de Kohat , en el noroeste de Pakistán, cuando un vehículo cargado de explosivos impactó contra una mezquita durante la oración del viernes. El ataque dejó al menos 16 muertos , entre ellos cinco policías, mientras las fuerzas de seguridad continuaban desplegadas en la zona.

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Según informó el jefe de la Policía provincial, Zulfiqar Hameed , uno de los atacantes habría utilizado un vehículo cargado con explosivos para embestir el complejo donde funcionaban oficinas policiales y se encontraba la mezquita.

La explosión provocó graves daños en el edificio y derrumbó parte del muro exterior del complejo. Testigos de la zona aseguraron que la detonación se escuchó a varios kilómetros y que, poco después, comenzaron los disparos.

La situación se agravó cuando al menos otros dos hombres armados intentaron ingresar al complejo policial . Los atacantes intercambiaron disparos con los agentes mientras las fuerzas de seguridad intentaban controlar el lugar y asistir a las personas heridas.

De acuerdo con un efectivo que participó del operativo, uno de los agresores murió durante el enfrentamiento . Equipos de rescate fueron enviados al lugar para trasladar a los heridos y revisar el sector afectado por la explosión.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias y manifestó sus deseos de una pronta recuperación para las personas heridas en el ataque.

El atentado se produjo durante el rezo del viernes, uno de los momentos de mayor concurrencia en las mezquitas. Por ese motivo, las autoridades no descartaban que el número de víctimas pudiera aumentar mientras continuaban las tareas de rescate y las operaciones de seguridad.

Khyber Pakhtunkhwa, provincia fronteriza con Afganistán, registra desde hace años episodios de violencia vinculados con grupos insurgentes. El ataque se produjo en medio de un contexto de mayor actividad de organizaciones armadas y de operaciones de las fuerzas de seguridad contra la insurgencia en distintos puntos de la región.