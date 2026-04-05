Donald Trump amenazó a Irán con lanzar el martes un ataque a puntos estratégicos: "Abran el estrecho de Ormuz o vivirán en el infierno". El presidente de Estados Unidos redobló la presión contra el gobierno islámico, en pleno recrudecimiento de la Guerra en Medio Oriente .

En medio de la escalada de tensión con Irán, Milei volvió a destacar su alianza con Trump

Advirtió con ataques a centrales eléctricas en caso de que el país asiático no libere el estratégico paso, por el que circula el 20% del petróleo mundial.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social: "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente Donald J. Trump".

El presidente de EE.UU. amenazó el sábado: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para hacer un acuerdo o reabrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se agota: 48 horas antes de que el infierno se desplome sobre ellos. ¡Gloria a Dios!".

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que el segundo piloto del caza F-15 derribado en Irán, al que rescataron, está "gravemente herido".

Donald Trump dio el parte sobre el piloto estadounidense al que rescataron en Irán

Trump publicó en su cuenta de Truth Social: "Rescatamos al tripulante/oficial de un F-15, gravemente herido y sumamente valiente, de las profundidades de las montañas de Irán".

El republicano advirtió: "El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente. Es un coronel muy respetado. Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo. ¡Simplemente no sucede!".

Trump planteó: "La segunda incursión se produjo después de la primera, donde rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras siete horas sobrevolando Irán. ¡Una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos! ¡Que Dios bendiga a nuestros grandes guerreros militares!".