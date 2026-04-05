Donald Trump amenazó a Irán con lanzar el martes un ataque a puntos estratégicos: "Abran el estrecho de Ormuz o vivirán en el infierno". El presidente de Estados Unidos redobló la presión contra el gobierno islámico, en pleno recrudecimiento de la Guerra en Medio Oriente.
Advirtió con ataques a centrales eléctricas en caso de que el país asiático no libere el estratégico paso, por el que circula el 20% del petróleo mundial.
Trump publicó en su cuenta de Truth Social: "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente Donald J. Trump".
El presidente de EE.UU. amenazó el sábado: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para hacer un acuerdo o reabrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se agota: 48 horas antes de que el infierno se desplome sobre ellos. ¡Gloria a Dios!".
Donald Trump dio el parte sobre el piloto estadounidense al que rescataron en Irán
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que el segundo piloto del caza F-15 derribado en Irán, al que rescataron, está "gravemente herido".
Trump publicó en su cuenta de Truth Social: "Rescatamos al tripulante/oficial de un F-15, gravemente herido y sumamente valiente, de las profundidades de las montañas de Irán".
El republicano advirtió: "El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente. Es un coronel muy respetado. Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo. ¡Simplemente no sucede!".
Trump planteó: "La segunda incursión se produjo después de la primera, donde rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras siete horas sobrevolando Irán. ¡Una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos! ¡Que Dios bendiga a nuestros grandes guerreros militares!".