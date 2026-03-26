Donald Trump y una dura amenaza contra Irán: "Si no firman el acuerdo, seremos su peor pesadilla"

El presidente de Estados Unidos elevó las advertencias luego de que Teherán asegurara que la propuesta es “unilateral e injusta”.

En busca de una solución a la guerra de Medio Oriente, el presidente Donald Trump instó el jueves a Irán a llegar a un acuerdo para poner fin a los bombardeos estadounidenses e israelíes o enfrentarse a más ataques contra su país.

"Ahora tienen la oportunidad, es decir, Irán, de abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares y emprender un nuevo camino", dijo durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. "Veremos si quieren hacerlo. Si no, seremos su peor pesadilla. Mientras tanto, seguiremos destruyéndolos".

Trump habló después de que un funcionario iraní de alto rango dijo a Reuters que la propuesta de Washington para poner fin a casi cuatro semanas de combates es "unilateral e injusta", pero que la diplomacia continúa.

En ese sentido, el mandatario estadounidense aseguró que hay diálogo con Irán y los describió como desesperados por llegar a un acuerdo, situación que Teherán sigue negado.

También calificó a los funcionarios iraníes de "grandes negociadores" y dijo que buscaba un acuerdo que abriera el estrecho de Ormuz y pusiera fin a las ambiciones militares de Teherán.