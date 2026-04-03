El papa León XIV encabezó su primer Vía Crucis en el Coliseo y cargó la cruz durante todo el recorrido

El papa León XIV protagonizó este viernes una de las imágenes más impactantes de su joven pontificado al cargar la cruz durante todo el Vía Crucis en el Coliseo de Roma , un gesto que no se veía de manera completa desde 1994, durante el papado de Juan Pablo II .

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La ceremonia, una de las más emblemáticas de la Semana Santa , reunió a miles de fieles que se acercaron con velas encendidas para acompañar las 14 estaciones que recuerdan el camino de Jesucristo hacia la crucifixión.

El recorrido se inició en el interior del histórico anfiteatro —también conocido como Anfiteatro Flavio— y se extendió hasta la zona de los Foros Romanos , en un clima de profundo silencio y devoción.

A lo largo del Vía Crucis, León XIV llevó la cruz durante todo el trayecto , en una decisión cargada de simbolismo que marcó su impronta en el inicio de su pontificado. La escena fue interpretada como una señal de cercanía con el sufrimiento humano y una manera de asumir, de forma visible, el peso de los conflictos que atraviesan al mundo.

Las meditaciones, encargadas al franciscano Francesco Patton, estuvieron atravesadas por referencias a las guerras, la violencia estructural, la pobreza y los abusos de poder . Sin menciones directas a países o líderes, los textos propusieron una reflexión global sobre la responsabilidad colectiva frente al dolor ajeno y la indiferencia social.

La presencia del pontífice en el Coliseo también marcó un regreso significativo: fue la primera vez desde 2022 que un Papa participó físicamente en esta ceremonia en ese lugar, luego de que su antecesor limitara su presencia por cuestiones de salud.

El Vía Crucis es uno de los ritos más representativos del calendario litúrgico católico y cada año convoca a miles de personas en Roma y en distintas partes del mundo.

En esta edición, la combinación de tradición, austeridad y un gesto fuerte como el de cargar la cruz durante todo el recorrido le dio a la celebración un tono particularmente intenso.

Con esta primera gran aparición en Semana Santa, León XIV dejó en claro el perfil que busca imprimir a su pontificado: una Iglesia con gestos concretos, fuerte carga simbólica y una mirada puesta en los conflictos contemporáneos. La imagen del Papa avanzando con la cruz en medio del Coliseo iluminado por antorchas quedó como una síntesis poderosa de ese mensaje.