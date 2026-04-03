    • 3 de abril de 2026 - 19:07

    El papa León XIV encabezó su primer Vía Crucis en el Coliseo y cargó la cruz durante todo el recorrido

    El papa León XIV, en su primera celebración de Viernes Santo, presidió la tradicional Vía Crucis en Roma ante miles de fieles y dejó un mensaje centrado en la guerra.

    El papa León XIV durante el Vía Crucis.

    El papa León XIV durante el Vía Crucis.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV protagonizó este viernes una de las imágenes más impactantes de su joven pontificado al cargar la cruz durante todo el Vía Crucis en el Coliseo de Roma, un gesto que no se veía de manera completa desde 1994, durante el papado de Juan Pablo II.

    Leé además

    El papa León XIV encabezó su primera misa de Pascua. Además lanzó una advertencia sobre la guerra en Medio Oriente

    León XIV celebró su primera misa de Pascua como papa y lanzó una advertencia sobre la guerra en Medio Oriente
    Papa León XIV.

    El Papa Leon XIV se comunicó con el presidente de Israel y pidió reabrir el diálogo en Medio Oriente

    La ceremonia, una de las más emblemáticas de la Semana Santa, reunió a miles de fieles que se acercaron con velas encendidas para acompañar las 14 estaciones que recuerdan el camino de Jesucristo hacia la crucifixión.

    El recorrido se inició en el interior del histórico anfiteatro —también conocido como Anfiteatro Flavio— y se extendió hasta la zona de los Foros Romanos, en un clima de profundo silencio y devoción.

    El primer Vía Crucis de León XIV

    A lo largo del Vía Crucis, León XIV llevó la cruz durante todo el trayecto, en una decisión cargada de simbolismo que marcó su impronta en el inicio de su pontificado. La escena fue interpretada como una señal de cercanía con el sufrimiento humano y una manera de asumir, de forma visible, el peso de los conflictos que atraviesan al mundo.

    Las meditaciones, encargadas al franciscano Francesco Patton, estuvieron atravesadas por referencias a las guerras, la violencia estructural, la pobreza y los abusos de poder. Sin menciones directas a países o líderes, los textos propusieron una reflexión global sobre la responsabilidad colectiva frente al dolor ajeno y la indiferencia social.

    La presencia del pontífice en el Coliseo también marcó un regreso significativo: fue la primera vez desde 2022 que un Papa participó físicamente en esta ceremonia en ese lugar, luego de que su antecesor limitara su presencia por cuestiones de salud.

    El Vía Crucis es uno de los ritos más representativos del calendario litúrgico católico y cada año convoca a miles de personas en Roma y en distintas partes del mundo.

    En esta edición, la combinación de tradición, austeridad y un gesto fuerte como el de cargar la cruz durante todo el recorrido le dio a la celebración un tono particularmente intenso.

    Con esta primera gran aparición en Semana Santa, León XIV dejó en claro el perfil que busca imprimir a su pontificado: una Iglesia con gestos concretos, fuerte carga simbólica y una mirada puesta en los conflictos contemporáneos. La imagen del Papa avanzando con la cruz en medio del Coliseo iluminado por antorchas quedó como una síntesis poderosa de ese mensaje.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    VIDEO. Una rueda de la fortuna colapsó en un parque de diversiones en la India y provocó la caída de decenas de personas al vacío. 

    [VIDEO] Terror en un parque de diversiones en la India: colapsó una rueda de la fortuna y hubo 30 heridos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El presidente de Estados Unidos Donald Trump redobló la presión contra el gobierno islámico, en pleno recrudecimiento de la Guerra en Medio Oriente.   

    Donald Trump amenazó a Irán con lanzar el martes un ataque a puntos estratégicos: "Abran el estrecho de Ormuz"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Guerra en Medio Oriente.

    Donald Trump volvió a amenazar a Irán para que habilite el Estrecho de Ormuz: "Les quedan 48 horas antes del infierno"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Tierra vista desde la nave Orion que va rumbo a la Luna.

    Misión a la Luna: Los astronautas del Artemis II tomaron fotos de la Tierra y hablaron de su experiencia

    Por Redacción Diario de Cuyo