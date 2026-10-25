Elecciones Brasil EN VIVO | Suspenden el escrutinio: Lula mantiene ventaja en el último corte

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil suspendió temporalmente la totalización y divulgación de los resultados del balotaje presidencial de este domingo, luego de que el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara extender durante dos horas la votación en todo el país.

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El cierre de los centros de votación estaba previsto inicialmente para las 17, pero fue postergado hasta las 19, hora de Brasilia , debido a los problemas registrados con el transporte de electores durante la jornada. La medida provocó que quedara pausado el escrutinio que había comenzado minutos antes.

Hasta el momento de la interrupción, el último dato oficial difundido correspondía a las 17.06 , cuando se había totalizado apenas el 0,25% de las secciones electorales.

En ese corte, Luiz Inácio Lula da Silva obtenía el 57,66% de los votos válidos , mientras que Flávio Bolsonaro alcanzaba el 42,34%. El mandatario contabilizaba 193.574 sufragios frente a los 142.169 de su adversario.

Hasta ese momento habían sido procesadas 1.225 de las 499.248 secciones electorales , una cantidad todavía demasiado pequeña como para establecer una tendencia firme sobre el resultado definitivo del balotaje.

La diferencia inicial superaba los 51 mil votos, aunque la incorporación posterior de estados y regiones con comportamientos electorales diferentes podía modificar considerablemente esos porcentajes.

Los primeros resultados oficiales del balotaje en Brasil. (Foto: TSE Brasil)

Por qué extendieron la votación hasta las 19

La decisión de ampliar el horario estuvo relacionada con las dificultades denunciadas para trasladar votantes hasta los establecimientos electorales. La coalición de Lula había presentado un recurso por inconvenientes registrados especialmente en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía.

Zanin resolvió que, para garantizar igualdad de condiciones, la extensión no se limitara a esas localidades y dispuso que todas las secciones electorales de Brasil permanecieran abiertas hasta las 19.

Durante la jornada, tanto el espacio de Lula como el de Flávio Bolsonaro habían reclamado medidas frente a los inconvenientes de movilidad registrados en distintos puntos del país.

Tras conocerse la resolución judicial, el TSE confirmó la pausa en la totalización y difusión de los resultados mientras continúa vigente el horario extraordinario de votación.

Tensión en Salvador por la falta de colectivos

Uno de los principales focos de conflicto se produjo en Salvador de Bahía, donde la Justicia Electoral constató una fuerte reducción del transporte público durante la jornada electoral.

El presidente del Tribunal Regional Electoral de Bahía, Maurício Kertzman Szporer, había ordenado la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, después de una inspección que detectó numerosos colectivos detenidos en instalaciones del sistema de transporte.

La denuncia señalaba que estaba circulando menos de la mitad de la flota habitual. La Justicia ordenó restablecer el 100% del servicio, con frecuencias similares a las de un día hábil y gratuidad para los pasajeros.

La Municipalidad de Salvador señaló que Souza se encontraba en París por una misión oficial y argumentó que parte de los vehículos habían sido apartados temporalmente para retirar propaganda electoral. El episodio quedó bajo investigación.

Una elección definida por pocos puntos

El balotaje llega después de una primera vuelta muy pareja. El pasado 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había terminado primero con el 47,03% y 56.104.268 votos, mientras Lula obtuvo el 45,16% y 53.876.617 sufragios.

Las últimas encuestas también habían mostrado diferencias estrechas entre ambos candidatos. Datafolha ubicó en la previa a Flávio Bolsonaro con 51% y a Lula con 49% entre los votos válidos, dentro de un margen de error de dos puntos porcentuales.

Brasil tiene más de 158,7 millones de ciudadanos habilitados para votar en esta segunda vuelta. Por ahora, el último resultado oficial disponible mantiene a Lula adelante con 57,66% frente al 42,34% de Flávio Bolsonaro, pero con solo el 0,25% de las secciones totalizadas antes de la suspensión.