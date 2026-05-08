    • 8 de mayo de 2026 - 11:45

    Estados Unidos desclasificó archivos sobre ovnis y reavivó el debate sobre la vida extraterrestre

    El Gobierno de Trump liberó 162 documentos sobre fenómenos anómalos y promete más revelaciones en los próximos meses.

    Donald Trump - Estados Unidos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de Estados Unidos sorprendió al mundo este viernes al anunciar la desclasificación de 162 archivos secretos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), conocidos popularmente como ovnis.

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    La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, busca dar transparencia a décadas de especulaciones y teorías sobre encuentros con objetos voladores no identificados y posibles formas de vida más allá de la Tierra.

    Según el comunicado oficial, los documentos ya pueden consultarse en la página oficial war.gov/ufo, donde la administración estadounidense prometió que irá sumando nuevos archivos de manera continua. El catálogo incluye fotos, documentos y videos que hasta ahora permanecían bajo estricta clasificación.

    Qué agencias participaron y qué se puede encontrar en los archivos

    La desclasificación involucra a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra —creada en 2022—, la NASA, el FBI y otras agencias de inteligencia.

    El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo: “Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”.

    Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” para desvelar los secretos del universo.

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