Guerra en Medio Oriente: Trump anunció un fuerte bombardeo contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron “uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente” contra objetivos militares en la isla iraní de Kharg , un enclave estratégico para la exportación de petróleo de Irán . Según el mandatario, el ataque logró “aniquilar por completo” los objetivos militares identificados en la zona .

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El anuncio fue realizado a través de su red social Truth , donde el jefe de Estado afirmó que la operación fue ejecutada por el Comando Central de Estados Unidos bajo su dirección directa.

Trump sostuvo que el operativo militar impactó en instalaciones estratégicas del régimen iraní , ubicadas en lo que calificó como “la joya de la corona de Irán”. La isla de Kharg es considerada uno de los puntos más sensibles del sistema energético iraní , ya que por allí se canaliza la mayor parte del petróleo exportado por el país.

El mandatario también lanzó una fuerte advertencia al gobierno iraní al asegurar que Estados Unidos posee “las armas más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido” .

Sin embargo, aclaró que su gobierno decidió no destruir la infraestructura petrolera del enclave , una medida que, según explicó, se tomó “por razones de decencia”.

Para entender el impacto de este conflicto en la economía global también podés leer nuestro análisis sobre cómo la tensión en Medio Oriente afecta al precio internacional del petróleo y a los mercados energéticos.

La amenaza sobre el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense advirtió que podría cambiar su decisión si Irán interfiere con el tránsito marítimo internacional en una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

En particular, Trump mencionó el estrecho de Ormuz, por donde circula una gran parte del comercio mundial de petróleo. Según indicó, si se bloquea o se amenaza el paso de buques petroleros, Estados Unidos podría atacar directamente la infraestructura energética de la isla.

Además, el mandatario reiteró su postura histórica respecto al programa nuclear iraní y aseguró que Irán “jamás tendrá un arma nuclear” ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos o a sus aliados en la región.

Por qué la isla de Kharg es clave

La isla de Kharg ocupa un lugar central en la geopolítica energética mundial. Cerca del 90% de las exportaciones petroleras de Irán se realizan desde este punto estratégico ubicado en el Golfo Pérsico.

La infraestructura petrolera comenzó a desarrollarse allí en 1958, y con el paso de los años se convirtió en el principal nodo de exportación del crudo iraní. Desde ese territorio se canaliza el petróleo proveniente de distintos campos a través de oleoductos submarinos, donde luego es almacenado y cargado en buques superpetroleros.

En febrero de este año, las exportaciones desde Kharg superaron los tres millones de barriles diarios, según datos del mercado energético internacional.

Debido a su importancia estratégica, la isla fue blanco de bombardeos durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, aunque posteriormente fue reconstruida y reforzada con un fuerte sistema de defensa militar.

Analistas internacionales advierten que un ataque en esta zona podría generar una escalada militar en Medio Oriente y provocar un fuerte aumento en los precios globales del petróleo, además de posibles represalias contra infraestructuras energéticas en otros países del Golfo.