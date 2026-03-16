Irán: Trump dijo que el líder Mojtaba Khamenei podría estar muerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sorprendió este lunes al asegurar que no se sabe si el líder supremo de Irán , Mojtaba Khamenei , está vivo . La declaración se dio en medio de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel , y alimentó la incertidumbre sobre quién lidera actualmente el país asiático.

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“ No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no ”, afirmó Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El mandatario remarcó que la ausencia pública del nuevo líder iraní resulta inusual , especialmente en un contexto de crisis militar y política.

El dirigente iraní Mojtaba Khamenei , hijo del fallecido ayatollah Alí Khamenei , fue designado líder supremo de Irán el pasado 8 de marzo , tras la muerte de su padre durante un ataque en el marco del conflicto regional.

Sin embargo, desde su nombramiento no apareció públicamente ni difundió mensajes en video o audio , lo que generó múltiples especulaciones dentro y fuera de Irán.

Trump incluso mencionó versiones que circulan en medios internacionales y en ámbitos diplomáticos. “ Mucha gente dice que está desfigurado, que perdió una pierna y que resultó muy herido. Nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual ”, sostuvo el presidente estadounidense.

Versiones sobre el ataque y su estado de salud

En paralelo, el diario británico The Telegraph difundió una grabación de audio atribuida a un alto funcionario iraní que sostiene que el nuevo líder sobrevivió al ataque del 28 de febrero, en el que murió su padre.

Según ese relato, Mojtaba Khamenei habría salido al patio de la residencia pocos minutos antes de que impactaran los misiles, lo que le permitió evitar la muerte.

La grabación fue atribuida a Mazaher Hosseini, jefe de protocolo de la oficina del antiguo líder iraní. En el audio se asegura que Khamenei sufrió una herida en una pierna, mientras que su esposa Zahra Haddad-Adel y uno de sus hijos murieron en el ataque.

Rumores sobre un traslado secreto a Rusia

Mientras crece el misterio sobre su paradero, medios internacionales señalaron que Mojtaba Khamenei podría haber sido trasladado a Rusia para recibir tratamiento médico por las heridas sufridas durante los ataques.

Según el medio kuwaití Al Jarida, el líder iraní habría viajado en un avión militar rumbo a territorio ruso para ser operado.

Sin embargo, desde el Kremlin evitaron confirmar la información. El vocero presidencial Dmitri Peskov respondió ante la consulta de periodistas: “No comentamos tales informaciones”.

Reacciones internacionales en medio del conflicto

La incertidumbre sobre el liderazgo iraní se produce en uno de los momentos más tensos del conflicto en Medio Oriente.

El presidente ruso Vladimir Putin, aliado histórico de Teherán, ya había condenado el ataque en el que murió Alí Khamenei, calificándolo como “un cínico asesinato” y felicitó a su hijo por asumir el liderazgo del país.

Mientras tanto, la ausencia pública de Mojtaba Khamenei mantiene abiertas las dudas sobre la conducción política y militar de Irán, en un escenario internacional marcado por la escalada bélica y la presión diplomática.