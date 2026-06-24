La especie que más sufre cuando los ríos se secan: alertan por la caída de más del 90% de las anguilas

La anguila europea atraviesa una situación preocupante en la Comunidad Valenciana. Aunque la especie continúa presente en ríos y humedales y todavía forma parte de la pesca tradicional, organizaciones ecologistas alertan sobre una fuerte disminución de sus poblaciones y episodios recurrentes de mortandad durante los meses más secos del año.

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La organización Acció Ecologista-Agró denunció recientemente los problemas que afectan a las anguilas en los ríos Canyoles y Albaida, en la comarca valenciana de La Costera. Según explicaron, ambos cursos de agua albergaron históricamente poblaciones estables de este pez migratorio, pero la sequía y la reducción del caudal están provocando graves consecuencias.

Los trabajos de seguimiento realizados en la zona detectaron varios episodios de alta mortalidad en los últimos años. Durante el verano, algunos tramos de los ríos quedan fragmentados y reducidos a pequeñas pozas aisladas, donde las anguilas terminan atrapadas. La falta de oxígeno y el aumento de la temperatura del agua provocan la muerte de numerosos ejemplares.

Ante esta situación, los ecologistas reclaman a las administraciones públicas que garanticen el mantenimiento de un caudal ecológico mínimo durante los períodos de mayor sequía para evitar que los peces queden aislados.

La anguila europea protagoniza una paradoja. A pesar de los informes científicos que alertan sobre su retroceso, todavía no figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esto permite que la pesca continúe bajo determinadas regulaciones y cupos.

Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasificó en 2008 como una especie "en peligro crítico de extinción", la categoría más grave antes de la desaparición en estado silvestre. Los estudios estiman que sus poblaciones se han reducido más de un 90% desde la década de 1970.

El Gobierno español intentó en varias oportunidades incluir a la especie dentro del catálogo de fauna amenazada, una medida que implicaría prohibir su captura. No obstante, varias comunidades autónomas, entre ellas Valencia, se opusieron al considerar que tendría un importante impacto económico y cultural en regiones donde la pesca de la anguila mantiene una larga tradición.

Por el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas acordaron conformar un grupo de trabajo para elaborar un plan estratégico destinado a proteger a la anguila y a otras especies migratorias, como el salmón y el esturión.

Las otras amenazas que enfrenta la anguila

Los especialistas sostienen que la sequía es solo uno de los factores que explican la fuerte caída de la especie.

La construcción de presas, azudes y otras infraestructuras hidráulicas fragmenta los ríos e impide el desplazamiento natural de las anguilas entre los cursos de agua dulce y el mar. Este viaje resulta esencial para completar su ciclo reproductivo, ya que la especie se reproduce en el mar de los Sargazos.

A ello se suma el deterioro de la calidad del agua. En algunos ríos y humedales valencianos, el exceso de nutrientes procedentes de actividades agrícolas favorece procesos de eutrofización, que reducen los niveles de oxígeno y generan condiciones adversas para la fauna acuática.

La presión pesquera también sigue siendo una amenaza. Las angulas, las crías de la especie, poseen un elevado valor comercial y alimentan tanto mercados legales como redes de tráfico ilegal destinadas principalmente a Asia.

Mientras continúa el debate sobre su protección legal, los científicos advierten que la recuperación de la anguila europea dependerá de medidas urgentes para restaurar los ecosistemas fluviales y garantizar la conectividad de los ríos.