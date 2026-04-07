La impactante advertencia de Trump al régimen iraní: "Esta noche morirá todo una civilización"

El presidente Donald Trump afirmó que este martes por la noche “morirá” toda una civilización "para no volver jamás, en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní para culminar la guerra.

Trump advirtió que Irán "puede ser aniquilado en una noche" y anticipó que mañana podría concretar su amenaza

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Así lo expresó Trump en su cuenta oficial de Truth Social: “Esta noche morirá toda una civilización , para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, se preguntó el mandatario norteamericano.

Y finalizó: “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

Una ofensiva coordinada golpeó este martes múltiples puntos de la infraestructura estratégica de Irán, destruyendo puentes clave, paralizando la red ferroviaria nacional y sacudiendo el principal centro de exportación de crudo del país en la isla de Kharg.

En el centro del país, un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad, en la ciudad de Kashan, dejó un saldo de al menos dos personas muertas y tres heridas, según informó Akbar Salehi, funcionario de seguridad de la provincia de Isfahan, a la agencia oficial de noticias IRNA.

Casi simultáneamente, en la provincia de Qom, al sur de la capital, el vicegobernador Morteza Heydari confirmó a la televisión estatal que proyectiles enemigos impactaron un puente vital de las líneas de comunicación en el oeste de la provincia, afectando gravemente el tránsito hacia Teherán.

En el norte del país, una de las autopistas más importantes de la región, que conecta la ciudad de Tabriz con la capital, Teherán, a través de Zanjan, fue cerrada debido a un ataque aéreo. Según informó la agencia oficial de noticias IRNA, citando a la oficina de gestión de crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el impacto ocurrió a unos 90 kilómetros de Tabriz. Un canal de Telegram vinculado a la Guardia Revolucionaria precisó que el proyectil alcanzó un puente elevado, bloqueando el tránsito en esta ruta vital para el comercio septentrional.

El plan de la Casa Blanca

Donald Trump avanzará contra Irán en el estrecho de Ormuzsi fracasa la última negociación que emprende Estados Unidos con Irán a través de Pakistán.

Trump asume que se trata de una misión militar compleja por el sistema de defensa articulado por la Guardia Revolucionaria iraní, pero considera indispensable liberar el Estrecho para evitar que la guerra en Medio Oriente afecte la economía de los Estados Unidos.

El líder republicano no sólo apunta a liberar Ormuz, sino también considera la posibilidad de cobrar un peaje a todos los barcos petroleros que usan ese pasaje marítimo para abastecer a Europa, China, Japón y Corea del Sur.

“¿Por qué no cobraríamos un peaje? Somos los vencedores. Ganamos. Ellos han sido derrotados militarmente”, aseguró Trump durante la conferencia de prensa que ofreció hoy en la Casa Blanca.

En la conferencia de prensa de este lunes, Trump no quiso dar detalles del plan para recuperar el control de Ormuz. Pero se mostró confiado en una victoria militar, si finalmente no prosperan las negociaciones con el régimen chiíta.