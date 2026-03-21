Más de 60 heridos tras un ataque de misiles iraníes en zonas residenciales de Israel

Se han registrado múltiples impactos directos en Israel y hay más de 60 heridos tras las últimas salvas lanzadas desde Irán y el Líbano. “Entre ellos hay 6 pacientes en estado grave, 13 en estado moderado y 40 en estado leve”, detalló Magen David.

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Por otra parte, el sábado se produjo un incendio tras el impacto directo en una vivienda de Kfar Vradim, donde los bomberos están trabajando para extinguir las llamas. Se han registrado cuatro puntos de impacto en la zona.

En Arad, un edificio sufrió un impacto directo. Magen David Adom declaró que 33 personas resultaron heridas en distintos grados. Cuatro sufrieron heridas graves, 12 moderadas y 17 leves.

Se enviaron equipos de MDA, incluidos helicópteros médicos, al lugar para prestar asistencia médica de urgencia y continuar la búsqueda de heridos.

ZAKA informó de que varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros y que muchas se encontraban inconscientes.

Anteriormente, un edificio en Dimona se derrumbó como consecuencia del impacto de un proyectil iraní.

Los medios israelíes informaron de que la metralla podría haber alcanzado una escuela en la ciudad del sur de Israel. Se registraron al menos una docena de puntos de impacto.