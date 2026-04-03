Misión a la Luna: Los astronautas del Artemis II tomaron fotos de la Tierra y hablaron de su experiencia

Artemis II: la nave ya viaja a la Luna con humanos tras salir de la órbita terrestre

Los cuatro tripulantes —los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen— enfrentaron problemas de comunicación poco después de alcanzar la órbita terrestre. Durante un breve período, se produjo una "pérdida de comunicaciones" que impidió a los controladores en Tierra recibir datos de la tripulación y de la nave Orion, aunque los astronautas sí podían escuchar a la base.

El inconveniente fue resuelto rápidamente y la NASA indicó que investiga las causas. "No hubo problemas con el vehículo. Las comunicaciones han sido restablecidas", afirmó el administrador de la agencia, Jared Isaacman.

Superados los contratiempos iniciales, la misión alcanzó un momento clave con la ejecución de la maniobra de inyección translunar, un encendido del motor principal de casi seis minutos que impulsó a la nave fuera de la órbita terrestre. La NASA confirmó que, a partir de este punto, el viaje es irreversible y dependerá principalmente de la gravedad de la Tierra y la Luna.

"Desde ahora, las leyes de la mecánica orbital llevarán a la tripulación hacia la Luna y de regreso a la Tierra", señaló Lori Glaze, administradora asociada interina de la NASA, quien calificó la maniobra como "impecable".

Los testimonios de los tripulantes del Artemis II

En paralelo, los astronautas compartieron sus primeras impresiones desde el espacio, describiendo imágenes inéditas del planeta. "No sé qué esperábamos ver, pero se podía ver todo el globo, de polo a polo", afirmó el comandante Wiseman. "Se veía África, Europa y, si mirabas bien, las auroras boreales. Fue el momento más espectacular y nos dejó a los cuatro sin palabras", agregó.

Por su parte, Koch —quien posee el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer— se refirió con humor a un incidente con el baño: "Estoy orgullosa de decir que soy la plomera espacial. Probablemente sea el equipo más importante a bordo".

Desde la órbita terrestre, Glover, quien hará historia como la primera persona afrodescendiente en viajar a la Luna, destacó la visión unificada del planeta: "Desde acá no se ven divisiones. La Tierra se ve como una sola cosa. Somos todos una misma humanidad".

Tras las primeras horas de misión, la NASA informó que los astronautas, visiblemente emocionados, tomaron una gran cantidad de fotografías de la Tierra, al punto de dejar marcas en los ventanales de la nave.