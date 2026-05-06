Murió a los 87 años Ted Turner, el fundador de la cadena de noticias CNN

A los 87 años, murió Ted Turner, el empresario periodístico que fundó la cadena CNN en los Estados Unidos y cambió la manera de presentar noticias en televisión a nivel global.

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De acuerdo al comunicado que difundió la empresa Turner Enterprises, el empresario y filántropo “murió pacíficamente rodeado de su familia”.

Ted Turner había nacido el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio. Desde muy joven se dedicó a sus empresas por razones de fuerza mayor: a los 24 años tuvo que hacerse cargo de Turner Outdoor Advertising, la compañía que brindaba servicios de vallas publicitarias debido a la muerte de su padre.

Desde esa empresa, impulsó su recorrido en el área de las telecomunicaciones. Según señala su biografía publicada en las webs de la CNN y en su propio portal, Ted Turner compró varias radios emisoras de radio y, en 1970, puso un pie en la televisión cuando adquirió en Atlanta al Canal 17.

Como tenía muchos problemas de audiencia, armó una programación con sitcoms y películas clásicas. Seis años después ese canal fue la primera subestación en transmitir vía cable y la base esencial para la cadena que construyó pocos años después.

Fue el 1 de junio de 1980, el día que emitió por primera vez CNN, el primer canal de noticias que emitía las 24 horas y que modificó a nivel internacional el esquema periodístico de la televisión.

image Ted Turner.

Turner, además, se diversificó en diferentes canales de cine, dibujos animados, además de inversiones deportivas, que ayudaron a construir y profundizar su imperio mediático.

La biografía publicada en el sitio de la CNN apunta que en 1991 Turner fue nombrado “Hombre del Año” por la revista Time por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

La Guerra del Golfo se transformó en el primer conflicto bélico en ser transmitido en “tiempo real” a través de la televisión, lo que solidificó la presencia de CNN.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio. Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide.

Turner llegó a construir el conglomerado mediático AOL Time Warner, que finalmente vendió en 2003 luego de graves pérdidas en todo el proceso de la recordada “Burbuja de Internet” de aquellos años.

Desde ese momento, se dedicó a la filantropía y, lentamente, abandonó su tarea empresarial. En 2018 anunció que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo, lo que complicó su salud.