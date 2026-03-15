Perú: Murió el candidato presidencial Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

El candidato presidencial Napoleón Becerra en las elecciones de Perú murió este domingo tras sufrir un accidente de tránsito en el sur del país , cuando se dirigía a una actividad proselitista. El hecho ocurrió a menos de un mes de las elecciones generales del 12 de abril , generando conmoción en el escenario político peruano.

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Becerra, dirigente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) , tenía 67 años y se encontraba entre los más de 30 postulantes presidenciales que competirán en los próximos comicios. En las encuestas figuraba en las últimas posiciones, con menos del 1% de intención de voto .

El siniestro se produjo cerca de la región de Ayacucho , en el sur de Perú, cuando el vehículo en el que viajaba el candidato volcó por causas que aún son investigadas por las autoridades .

La noticia fue confirmada por Balvin Huamani, alcalde del distrito de Pilpichaca , quien indicó que el dirigente fue trasladado de urgencia a un puesto sanitario. “ El candidato Becerra ya ha fallecido ”, señaló el funcionario en declaraciones a la emisora RPP.

Según explicó el propio alcalde, él mismo participó en el traslado del dirigente político al centro de salud , donde finalmente se confirmó su muerte a causa de las heridas sufridas en el accidente.

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Reacciones y escenario electoral

Tras conocerse la noticia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó sus condolencias por la muerte del candidato y deseó la pronta recuperación de las tres personas que viajaban con él y resultaron heridas en el accidente.

Las elecciones generales en Perú están previstas para el 12 de abril y contarán con una amplia oferta electoral, con más de treinta aspirantes a la presidencia.

De acuerdo con los sondeos, el candidato Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto, mientras que otras fuerzas políticas se disputan los lugares siguientes.

La normativa electoral establece que si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta el 7 de junio entre los dos postulantes más votados.