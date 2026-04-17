    • 17 de abril de 2026 - 08:33

    Pese a la tregua en Líbano, Hezbollah amenazó a Israel: "Tenemos el dedo en el gatillo"

    El grupo terrorista Hezbollah afirmó haber realizado 2.184 operaciones militares contra Israel en territorio libanés durante el conflicto.

    Guerra en Medio Oriente.

    Guerra en Medio Oriente.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo el próximo fin de semana para poner fin a la guerra con Irán e instó al grupo terrorista Hezbollah, aliado del régimen persa, a cesar las hostilidades en la zona de conflicto.

    Leé además

    Naim Qassem.

    En una nueva ofensiva sobre Líbano, el ejército de Israel mató al secretario personal del líder de Hezbollah
    El estrecho de Ormuz nuevamente se cerró. 

    A horas de anunciar la tregua, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra Hezbollah

    El mandatario estadounidense indicó que existe la posibilidad de extender el alto el fuego de dos semanas con Teherán, aunque consideró que tal vez no será necesario, ya que la administración iraní estaría interesado en alcanzar un acuerdo. “Vamos a ver qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, declaró.

    Desde el bando persa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, celebró el cese de hostilidades de 10 días, aunque elevó la tensión sobre los riesgos del acuerdo entre EEUU e Iran ya que exigió la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano. En dicha región, luego de que el ejército de Israel combatiera contra Hezbollah, los libaneses se impacientan por regresar a sus hogares, según reportes del canal libanés Al-Mayadeen, afiliado al grupo armado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Donald Trump, dijo el jueves que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes estaban cerca de un acuerdo de paz.

    Donald Trump anunció que habrá negociaciones con Irán este fin de semana

    “Me siento su amigo, tengo una profunda admiración”, dijo Javier Milei en una entrevista. El Presidente volvió a remarcar que Irán “es un enemigo de la Argentina”.

    Javier Milei volvió a apoyar a Netanyahu y ratificó el traslado de la embajada a Jerusalén

    El alto el fuego entre Israel y Líbano abre una nueva instancia de negociación en Medio Oriente

    Alto el fuego entre Israel y Líbano: Trump anunció una tregua por diez días

    El estrecho de Ormuz, eje clave del comercio mundial, en el centro de la tensión entre Irán y Estados Unidos.  

    EEUU e Irán: fuerte advertencia militar de Washington en plena tregua