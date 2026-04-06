Rescate en Irán: el operativo secreto de EEUU tras derribo de un F-15

El rescate en Irán de un piloto estadounidense expuso una de las operaciones militares más complejas de los últimos años. Tras el derribo de un F-15, Estados Unidos desplegó un operativo secreto con comandos especiales, inteligencia y maniobras de engaño en una zona sensible vinculada al programa nuclear iraní.

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El episodio ocurrió cerca de Isfahán , donde el F-15 fue alcanzado por misiles iraníes. La aeronave logró avanzar unos 70 kilómetros antes de caer , lo que dio inicio a una misión contrarreloj. Uno de los tripulantes fue rescatado rápidamente, pero el segundo permaneció 36 horas oculto en las montañas , mientras era intensamente buscado.

Para ejecutar el rescate en Irán , Estados Unidos improvisó una base aérea a 50 kilómetros de una central nuclear . Allí aterrizaron aviones de transporte con helicópteros en su interior y se desplegaron comandos especiales, junto a fuerzas aliadas, en una operación de alto riesgo.

El éxito del rescate en Irán no dependió solo de la fuerza militar. La CIA implementó una estrategia de desinformación que confundió a las fuerzas iraníes. Se difundieron rumores y videos falsos que indicaban que el piloto estaba en otra región, desviando así los operativos de búsqueda.

El despliegue incluyó enfrentamientos aéreos y la utilización de sistemas de localización. El piloto logró ascender a más de 2.000 metros de altura para activar su señal, facilitando su ubicación en medio de un terreno hostil.

Problemas logísticos y una huida al límite

Durante el rescate en Irán, surgieron complicaciones técnicas: los aviones de transporte quedaron atascados en una pista improvisada. Esto obligó a reorganizar la evacuación con aeronaves más pequeñas.

Antes de retirarse, fuerzas estadounidenses destruyeron los equipos y restos de aeronaves que no pudieron ser evacuados, evitando que cayeran en manos iraníes. Las imágenes de los restos calcinados generaron especulaciones sobre el verdadero objetivo de la misión.

El operativo coincidió con un momento de máxima tensión internacional, con amenazas cruzadas y negociaciones estancadas. En ese contexto, el rescate en Irán dejó al descubierto no solo una acción militar puntual, sino también una estrategia más amplia en un conflicto que sigue sin resolverse.