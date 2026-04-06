    • 6 de abril de 2026 - 18:59

    Rescate en Irán: el operativo secreto de EEUU tras derribo de un F-15

    El rescate en Irán de un piloto de EEUU reveló una operación secreta con comandos, desinformación y una base improvisada cerca de una central nuclear.

    El rescate en Irán incluyó despliegue militar y desinformación para evitar a las fuerzas locales.

    El rescate en Irán incluyó despliegue militar y desinformación para evitar a las fuerzas locales.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El rescate en Irán de un piloto estadounidense expuso una de las operaciones militares más complejas de los últimos años. Tras el derribo de un F-15, Estados Unidos desplegó un operativo secreto con comandos especiales, inteligencia y maniobras de engaño en una zona sensible vinculada al programa nuclear iraní.

    Leé además

    Barcos con petróleo.

    Tras ultimátum de Trump a Irán y temores por la extensión de la guerra, el petróleo ronda los US$110
    guerra en medio oriente: israel volvio a atacar la mayor planta petroquimica y gasifera de iran

    Guerra en Medio Oriente: Israel volvió a atacar la mayor planta petroquímica y gasífera de Irán

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cómo fue el rescate en Irán tras el derribo

    El episodio ocurrió cerca de Isfahán, donde el F-15 fue alcanzado por misiles iraníes. La aeronave logró avanzar unos 70 kilómetros antes de caer, lo que dio inicio a una misión contrarreloj. Uno de los tripulantes fue rescatado rápidamente, pero el segundo permaneció 36 horas oculto en las montañas, mientras era intensamente buscado.

    Para ejecutar el rescate en Irán, Estados Unidos improvisó una base aérea a 50 kilómetros de una central nuclear. Allí aterrizaron aviones de transporte con helicópteros en su interior y se desplegaron comandos especiales, junto a fuerzas aliadas, en una operación de alto riesgo.

    Desinformación y combate en pleno operativo

    El éxito del rescate en Irán no dependió solo de la fuerza militar. La CIA implementó una estrategia de desinformación que confundió a las fuerzas iraníes. Se difundieron rumores y videos falsos que indicaban que el piloto estaba en otra región, desviando así los operativos de búsqueda.

    El despliegue incluyó enfrentamientos aéreos y la utilización de sistemas de localización. El piloto logró ascender a más de 2.000 metros de altura para activar su señal, facilitando su ubicación en medio de un terreno hostil.

    Problemas logísticos y una huida al límite

    Durante el rescate en Irán, surgieron complicaciones técnicas: los aviones de transporte quedaron atascados en una pista improvisada. Esto obligó a reorganizar la evacuación con aeronaves más pequeñas.

    Antes de retirarse, fuerzas estadounidenses destruyeron los equipos y restos de aeronaves que no pudieron ser evacuados, evitando que cayeran en manos iraníes. Las imágenes de los restos calcinados generaron especulaciones sobre el verdadero objetivo de la misión.

    El operativo coincidió con un momento de máxima tensión internacional, con amenazas cruzadas y negociaciones estancadas. En ese contexto, el rescate en Irán dejó al descubierto no solo una acción militar puntual, sino también una estrategia más amplia en un conflicto que sigue sin resolverse.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    NASA.

    Artemis II se aproxima a la Luna: inicia uno de los momentos más importantes de la misión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    VIDEO. Una rueda de la fortuna colapsó en un parque de diversiones en la India y provocó la caída de decenas de personas al vacío. 

    [VIDEO] Terror en un parque de diversiones en la India: colapsó una rueda de la fortuna y hubo 30 heridos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El presidente de Estados Unidos Donald Trump redobló la presión contra el gobierno islámico, en pleno recrudecimiento de la Guerra en Medio Oriente.   

    Donald Trump amenazó a Irán con lanzar el martes un ataque a puntos estratégicos: "Abran el estrecho de Ormuz"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El papa León XIV encabezó su primera misa de Pascua. Además lanzó una advertencia sobre la guerra en Medio Oriente

    León XIV celebró su primera misa de Pascua como papa y lanzó una advertencia sobre la guerra en Medio Oriente

    Por Redacción Diario de Cuyo