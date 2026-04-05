    • 5 de abril de 2026 - 09:49

    León XIV celebró su primera misa de Pascua como papa y lanzó una advertencia sobre la guerra en Medio Oriente

    El jefe de la Iglesia Católica, León XIV, alertó: “Nos estamos acostumbrando a la violencia” y reclamó no ser “indiferentes” ante los conflictos bélicos.

    El papa León XIV encabezó su primera misa de Pascua. Además lanzó una advertencia sobre la guerra en Medio Oriente

    El papa León XIV encabezó su primera misa de Pascua. Además lanzó una advertencia sobre la guerra en Medio Oriente

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    León XIV lanzó una fuerte advertencia al celebrar su primera misa de Pascua como papa, en medio de la escalada de tensión por la guerra en Medio Oriente. El jefe de la Iglesia Católica llamó a “elegir la paz” en su bendición del día de Pascua y advirtió sobre la “indiferencia” ante los conflictos bélicos en el mundo.

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    El papa planteó, ante los miles de fieles reunidos en el Vaticano: “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos”.

    El jefe de la Iglesia Católica dijo que se necesita “un canto de esperanza” contra los conflictos bélicos, como la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

    León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, se dirigió a los fieles desde un altar al aire libre en la plaza de San Pedro, rodeado de rosas blancas, y con las escaleras que bajan hacia la plaza donde se concentraron los fieles con plantas perennes de primavera, en una referencia simbólica al mensaje de esperanza del papa.

    El pontífice les pidió a los fieles mantener la esperanza frente a la muerte, que advirtió que acecha “en las injusticias, en el egoísmo partidista, en la opresión de los pobres, en la falta de atención que se presta a los más vulnerables”.

    León XIV alertó: “Lo vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva desde cada rincón por los abusos que aplastan a los más débiles entre nosotros, por la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, por la violencia de la guerra que mata y destruye”.

    A diferencia de la tradición, donde los pontífices usan el discurso de alcance mundial para repasar los focos de tensión internacional, León XIV eligió ir por un enfoque global.

    El papa no mencionó ningún escenario concreto pero como novedad convocó para el próximo sábado 11 de abril una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro.

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