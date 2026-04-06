    • 6 de abril de 2026 - 10:29

    Tras ultimátum de Trump a Irán y temores por la extensión de la guerra, el petróleo ronda los US$110

    Los valores del petróleo se mantienen elevados ante la incertidumbre por la dilatación del conflicto.

    Barcos con petróleo.

    Barcos con petróleo.

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    Los precios internacionales del petróleo se mantienen en torno a los US$110 este lunes, en medio del nuevo ultimátum de Donald Trump a Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz y la incertidumbre por la prolongación de la guerra en Medio Oriente.

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    El Brent, referencia para Europa, durante esta jornada está cotizando a 109 dólares por barril. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos se ubica en los 111 dólares por barril.

    Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 50% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en torno a los 73 dólares por barril.

    El sostenimiento de los valores altos en los mercados del petróleo se da en medio de otra amenaza discursiva del presidente estadounidense Trump, al advertir que podría atacar “centrales eléctricas y puentes” iraníes a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz.

    Anteriormente, había establecido este lunes 6 de abril como fecha límite para que Irán brinde su conformidad a un acuerdo que ponga fin a la guerra o se enfrente a nuevos ataques de Estados Unidos contra su sector energético.

    En las últimas horas se conoció un nuevo intento de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a través de mediadores regionales como Pakistán, Egipto y Turquía, que implica un alto al fuego por 45 días con el objetivo de avanzar a “un fin permanente de la guerra”.

    Sin embargo, por el momento, la postura del régimen iraní no es favorable al considerar que “un alto el fuego significa una pausa para reorganizarse y volver a cometer delitos”, señalando que “ninguna persona racional haría eso”, según informó la televisión estatal de Irán citando al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei.__IP__

    En este sentido, el funcionario sostuvo que “no hay garantías legales ni internacionales. Por tanto, debemos actuar de manera que podamos contar con una garantía sólida para defender nuestra propia seguridad nacional”.

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