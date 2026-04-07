Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: un atacante fue abatido y hay heridos

El ataque ocurrió este martes cuando tres hombres abrieron fuego con armas de caño largo.

Un atacante murió y dos resultaron heridos durante un tiroteo ante el edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, según informan varios medios locales. Hay dos policías heridos.

Según el reporte, los agresores portaban armas de cañón largo. Un intercambio de disparos con la policía causó de uno de ellos, mientras que los otros dos fueron capturados. Dos agentes de policía sufrieron heridas leves en el enfrentamiento, dijo a los periodistas el gobernador de Estambul, Davut Gul.

La zona que rodea el edificio de la ciudad más poblada de Turquía fue acordonada rápidamente. Se encuentra en el distrito de Besiktas, una zona de alta seguridad en Estambul. Ningún diplomático israelí "se encuentra actualmente en territorio turco", precisó a la agencia AFP una fuente cercana al caso.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 12.40 local (06.40 de la Argentina) ante el edificio donde está la oficina diplomática, que desde hace más de dos años apenas tiene actividad debido a las malas relaciones turco-israelíes.

VnTmKCe0K_1256x620__1 Tiroteo frente al consultado de Israel en Estambul. Según las primeras informaciones, tres atacantes armados intentaron entrar en el edificio e iniciaron un tiroteo cuando vigilantes de seguridad y policías en la entrada del edificio les dieron el alto. El Gobierno turco abrió una investigación judicial para esclarecer los motivos del ataque.