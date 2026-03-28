    • 28 de marzo de 2026 - 00:12

    Trump redobla la presión: "Cuba es la siguiente" y crece la tensión global

    El presidente de EE.UU. advirtió sobre Cuba en medio de conflictos en Irán y Venezuela, reavivando temores de una escalada internacional.

    La advertencia de Donald Trump sobre Cuba vuelve a poner en foco la tensión internacional. &nbsp;

    La advertencia de Donald Trump sobre Cuba vuelve a poner en foco la tensión internacional.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió la alarma global al afirmar que “Cuba es la siguiente”, en el marco de un discurso donde destacó acciones militares recientes. La frase, en plena crisis internacional, incrementa la tensión geopolítica.

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    Cuba en la mira: una frase que sacudió la política internacional

    Durante un evento en Miami, Trump aseguró que podría utilizar el poder militar de Estados Unidos y deslizó la frase que generó impacto: “Cuba es la siguiente”.

    Aunque luego intentó relativizar sus dichos, la advertencia se suma a una serie de declaraciones recientes donde el mandatario apunta contra el gobierno cubano y anticipa posibles cambios.

    Presión política y pedido de cambio de régimen

    En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio reforzó la postura al señalar que Cuba necesita un cambio de sistema político para poder salir de su crisis económica.

    Según funcionarios estadounidenses, la isla enfrenta un escenario crítico, con dificultades económicas profundas y crecientes tensiones sociales, lo que alimenta la presión internacional.

    Crisis interna y advertencias que recuerdan a la Guerra Fría

    Las declaraciones de Trump llegan en un contexto delicado: Cuba atraviesa una de sus peores crisis en años, con escasez de recursos, problemas energéticos y malestar social.

    Este escenario, sumado a las amenazas de Estados Unidos, reactiva recuerdos de tensiones históricas similares a las de la Guerra Fría, generando preocupación a nivel global.

    Un escenario abierto entre negociación y conflicto

    Pese al tono duro, también existen canales diplomáticos abiertos. Estados Unidos y Cuba mantienen conversaciones en medio de la crisis, lo que deja abierta la posibilidad de una salida negociada.

    Sin embargo, la ambigüedad del mensaje de Trump y el contexto internacional actual mantienen en vilo a la comunidad internacional sobre los próximos pasos.

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