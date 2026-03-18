    • 18 de marzo de 2026 - 13:55

    Violencia narco en Río de Janeiro: ocho muertos en operativo policial y colectivos quemados

    Abatieron al jefe del narcotráfico del Morro dos Prazeres y un vecino murió como rehén; hubo ataques, barricadas y suspensión de clases en plena ciudad.

    Narcos incendiaron colectivos en Río de Janeiro tras el operativo policial.

    Narcos incendiaron colectivos en Río de Janeiro tras el operativo policial.

    Foto:

    AFP
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mañana de terror sacudió este miércoles al centro de Río de Janeiro. Un operativo policial terminó con ocho muertos, entre ellos Claudio Augusto dos Santos, alias Jiló, señalado como jefe del narcotráfico en el Morro dos Prazeres, y Leandro Silva Souza, un vecino que fue tomado como rehén por los delincuentes.

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    Además, dos personas resultaron heridas y la violencia se desató en las calles: colectivos incendiados, barricadas y servicios interrumpidos.

    El operativo y la reacción narco: caos en las calles de Río

    El operativo del Batalhão de Operações Especiais (Bope) arrancó cerca de las 5 de la mañana en las comunidades de Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho y Paula Ramos. Más de 150 agentes, apoyados por 14 patrulleros y dos blindados, avanzaron contra los narcos, según informó la Policía Militar.

    En medio del despliegue, un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda y tomó como rehenes a Leandro Silva Souza y su esposa Roberta. El comandante del Bope, Marcelo Corbage, explicó que “en una acción cobarde, tomaron a una pareja como rehén. Buscábamos una solución pacífica, pero hubo disparos en la casa. El señor Leandro fue alcanzado en la cabeza. Roberta fue rescatada en estado de shock y declarará ante la Justicia”.

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    La violencia escaló rápidamente. En la Avenida Paulo de Frontin, en el barrio Rio Comprido, un colectivo fue incendiado y otros vehículos fueron secuestrados para bloquear el tránsito. El humo y las llamas paralizaron el acceso al túnel Rebouças y generaron un caos total en la zona.

    Colectivos incendiados y servicios afectados: el impacto en la ciudad

    El ataque a los colectivos fue una respuesta directa a la operación policial en las favelas controladas por el Comando Vermelho.

    Según la empresa Rio Ônibus, cinco colectivos fueron usados como barricadas y uno de ellos terminó completamente incendiado. Siete líneas de colectivos debieron desviar su recorrido y al menos diez servicios resultaron afectados, complicando aún más la movilidad en la ciudad.

    Las escuelas tampoco escaparon al drama: siete establecimientos municipales suspendieron sus actividades y una unidad de atención primaria de salud cerró sus puertas. Otras tres funcionaron con restricciones.

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