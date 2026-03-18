Violencia narco en Río de Janeiro: ocho muertos en operativo policial y colectivos quemados

Una mañana de terror sacudió este miércoles al centro de Río de Janeiro . Un operativo policial terminó con ocho muertos , entre ellos Claudio Augusto dos Santos, alias Jiló, señalado como jefe del narcotráfico en el Morro dos Prazeres , y Leandro Silva Souza, un vecino que fue tomado como rehén por los delincuentes.

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Además, dos personas resultaron heridas y la violencia se desató en las calles: colectivos incendiados, barricadas y servicios interrumpidos.

El operativo del Batalhão de Operações Especiais (Bope) arrancó cerca de las 5 de la mañana en las comunidades de Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho y Paula Ramos. Más de 150 agentes, apoyados por 14 patrulleros y dos blindados, avanzaron contra los narcos, según informó la Policía Militar.

En medio del despliegue, un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda y tomó como rehenes a Leandro Silva Souza y su esposa Roberta . El comandante del Bope, Marcelo Corbage, explicó que “en una acción cobarde, tomaron a una pareja como rehén. Buscábamos una solución pacífica, pero hubo disparos en la casa. El señor Leandro fue alcanzado en la cabeza. Roberta fue rescatada en estado de shock y declarará ante la Justicia”.

La violencia escaló rápidamente. En la Avenida Paulo de Frontin, en el barrio Rio Comprido, un colectivo fue incendiado y otros vehículos fueron secuestrados para bloquear el tránsito. El humo y las llamas paralizaron el acceso al túnel Rebouças y generaron un caos total en la zona.

Colectivos incendiados y servicios afectados: el impacto en la ciudad

El ataque a los colectivos fue una respuesta directa a la operación policial en las favelas controladas por el Comando Vermelho.

Según la empresa Rio Ônibus, cinco colectivos fueron usados como barricadas y uno de ellos terminó completamente incendiado. Siete líneas de colectivos debieron desviar su recorrido y al menos diez servicios resultaron afectados, complicando aún más la movilidad en la ciudad.

Las escuelas tampoco escaparon al drama: siete establecimientos municipales suspendieron sus actividades y una unidad de atención primaria de salud cerró sus puertas. Otras tres funcionaron con restricciones.