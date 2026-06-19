A 10 años del último ascenso de Desamparados: el Día del Padre que marcó a Puyuta por volver a tocar el cielo

Hay fechas que no se borran. Que quedan guardadas en la memoria colectiva de un club y de su gente. Para Sportivo Desamparados, la fría mañana de ese 19 de junio de 2016 es una de ellas. Era domingo, se celebraba el Día del Padre y Desamparados tenía una misión que parecía enorme: revertir el 1-0 sufrido una semana antes en Carlos Casares ante Agropecuario y recuperar el lugar que sentía suyo en la tercera categoría del fútbol argentino.

Diez años después, ese ascenso sigue ocupando un lugar especial en la memoria de los hinchas y de quienes fueron protagonistas de una jornada inolvidable. Algunos de los protagonistas de ese ascenso hablaron con DIARIO DE CUYO y recordaron el épico momento. Porque aquel equipo no solo ganó una final. También logró dejar atrás años muy difíciles para una institución que había pasado de jugar en la B Nacional en 2011-2012 a sufrir dos descensos en cuestión de meses, terminando en el entonces Federal B.

Ricardo Dillon, DT de aquel plantel, recuerda que desde el primer momento el objetivo fue devolver a Desamparados al lugar que había perdido y a la que él mismo había llevado en el 2004 . "El gran objetivo era recuperar la plaza que habíamos perdido y nos propusimos poder hacerlo. El primer torneo lo afrontamos con jugadores de la institución para ver hasta dónde llegábamos. Nos quedamos en cuartos de final por penales en la cancha de Güemes, pero nos sirvió para saber qué necesitábamos", recordó.

Dillon sostuvo que el ascenso fue el resultado de un trabajo planificado . "No fue fácil. Nos tocó una semifinal durísima con Huracán Las Heras y la sacamos adelante por penales. Después, en la final con Agropecuario, creo que fuimos justos ganadores. Yo les decía a los muchachos que el primer gol lo tenían que hacer ellos y que el segundo gol lo iba a hacer la gente. Y así pasó. Hicimos el primero y después llegó el gol que nos dio el ascenso. La cancha explotó", rememoró.

Para Luis Argumosa, uno de los futbolistas surgidos de las inferiores del club, aquella conquista representó uno de los momentos más importantes de su vida deportiva. "Fue una alegría muy linda. Como jugador fue lo mejor que me pudo pasar. Poder disfrutar de un ascenso con mi club, en nuestra cancha y justo para el Día del Padre no tiene comparación con nada. Éramos un plantel muy unido y desde el primer partido hasta el último fuimos muy fuertes. Cuando nos propusimos lograr el objetivo, gracias a Dios se nos dio", contó.

Con apenas 21 años, Argumosa ocupó un rol importante en el equipo y guarda un recuerdo imborrable de aquella experiencia. "Me marcó mucho porque tuve la posibilidad de aprender de los referentes y del cuerpo técnico que confió en mí. Con el tiempo valoro cada vez más haber vivido algo así", expresó.

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El capitán de aquel equipo fue Franco Valori, quien actualmente vive en España y todavía habla de Desamparados con emoción. "Fue un ascenso fantástico. Lo viví de una manera muy especial porque mi esposa estaba embarazada y estábamos por ser padres por primera vez. Teníamos un grupo muy humano y muy unido. Me acuerdo mucho de las actividades que hicimos con chicos que tenían cáncer. Tengo fotos de esos encuentros y todavía me ponen la piel de gallina", relató.

Valori también recordó el recorrido que llevó al equipo hasta la final. "Yo había llegado el año anterior, cuando peleábamos por salvarnos y atravesamos momentos muy difíciles. Después armamos una base sólida y el segundo año el objetivo era ascender. Nunca dudamos de nuestras capacidades. Fuimos un equipo muy fuerte y nos tocó enfrentar en la final al gran candidato, Agropecuario, que tenía un plantel muy importante. La pasamos mal en algunos momentos, pero con nuestra gente logramos revertir la serie y ascender. Fue espectacular. Ya estoy retirado pero Desamparados es uno de esos clubes a los que volvería con los ojos cerrados. Es un club que siempre lo digo, merece estar en otra categoría, no se porqué le cuesta tanto salir de donde está", afirmó.

Federico Acevedo fue quien abrió el camino hacia la gloria aquella mañana de junio. El delantero cordobés asegura que ese ascenso fue una recompensa después de varios intentos frustrados. "Fue muy deseado y muy sacrificado porque se me venía escapando desde hacía años. Ese torneo es muy duro y cuando un club grande cae en esa categoría cuesta muchísimo salir. Por eso fue tan importante conseguirlo", señaló.

Sin embargo, el ahora entrenador de fútbol, reconoce que el presente del club le genera sentimientos encontrados. "Me pone contento recordar ese aniversario, pero también hay algo de sabor amargo porque pareciera que volvimos a empezar de nuevo. Ojalá Desamparados vuelva pronto al lugar que merece por su historia y por su gente", sostuvo.

Otro de los protagonistas fue Pablo Lucero, el arquero que se adueñó del arco puyutano durante aquella campaña. Desde España, donde actualmente es entrenador de arqueros del Talayuela, recordó la intensidad de aquellos meses. "Siempre que llega esta fecha vuelven los recuerdos. Los viajes, las concentraciones, los entrenamientos y esos playoffs que fueron muy duros. Uno ya no juega más al fútbol y son las cosas que quedan para siempre", comentó.

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Lucero junto a Miguel Londero y Acevedo habían llegado desde Unión con la presión de lograr el ascenso. "Veníamos de perder una final y sabía que llegaba a uno de los clubes más grandes de San Juan. Sentía la responsabilidad de ascender sí o sí porque Desamparados merecía estar, como mínimo, en el Federal A. Fue un año que siempre va a estar en mi corazón. Muy pocas veces te toca vivir algo así. Hoy extraño mucho San Juan, extraño Desamparados y todo lo que vivimos ese año", confesó.

Pasó una década de aquella mañana fría en la que el reloj parecía correr más rápido que nunca. Pasaron diez años desde que Acevedo abrió la puerta de la ilusión y Henry Sáez selló la vuelta olímpica. Diez años desde que miles de almas explotaron en un mismo grito para celebrar que Desamparados volvía a ponerse de pie. Y aunque el tiempo haya pasado, para los protagonistas y para los hinchas de Puyuta aquella historia sigue tan viva como aquel inolvidable Día del Padre de 2016...

De la nada, a la gloria

La definición fue tan dramática como emotiva aquel 19 de junio del 2016. Desamparados había caído en Carlos Casares por 1 a 0 y debía ganar por esa ventaja para al menos ir a los penales. Durante gran parte del encuentro, Desamparados chocó contra la ansiedad, el reloj y un rival que llegaba como uno de los candidatos más poderosos de la categoría. Era David contra Goliat por el presupuesto que ambos manejaban. Pero nada importó por el hambre de gloria que existía en ese plantel. Fue en el tramo final donde apareció la mística. A los 33 minutos del segundo tiempo, Henry Sáez abrió el marcador y encendió la ilusión. Y cuando el partido parecía consumirse entre nervios y esperanza, Federico Acevedo marcó el 2-0 definitivo que desató la locura en el Serpentario. El ascenso ya era una realidad.

Lo que cuesta regresar

Desamparados después de volver al Federal A en el 2016 se mantuvo por largos años allí. Descendió en el 2022 y desde ese momento no pudo nunca regresar. El hecho de que se haya eliminado el Federal B, hizo que Desamparados del Federal A cayera sin escalas al fútbol local, debiendo disputar cada año el durísimo Regional Amateur, un torneo tan largo como caro y desgastante, que reúne a una multitud de equipos del país pero premia con pocos ascensos. En febrero de 2025 el Víbora estuvo a solo minutos de volver, pero cayó en la final ante Ben Hur en Pergamino y esa ilusión de regresar sigue siendo una materia pendiente en Puyuta.

La campaña de Desamparados

Primera Fase

• Trinidad 1-2 Desamparados

• Desamparados 5-0 Luján de Cuyo

• Alianza 1-0 Desamparados

• Peñarol 2-0 Desamparados

• Desamparados 1-0 Palmira

• Desamparados 1-0 Trinidad

• Luján de Cuyo 0-0 Desamparados

• Desamparados 1-1 Alianza

• Desamparados 1-0 Peñarol

• Palmira 3-0 Desamparados

Octavos de final

• Racing de Córdoba 0-1 Desamparados

• Desamparados 3-2 Racing de Córdoba

Cuartos de final

• Ben Hur de Rafaela 0-0 Desamparados

• Desamparados 2-0 Ben yHur de Rafaela

Semifinales

• Huracán Las Heras 2-1 Desamparados

• Desamparados 1-0 Huracán Las Heras

- Avanzó Desamparados por penales

Final

• Agropecuario 1-0 Desamparados

• Desamparados 2-0 Agropecuario.