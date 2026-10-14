A los 59 años, falleció Jorge "Locomotora" Castro, campeón mundial de boxeo

La leyenda del boxeo argentino se descompensó y falleció mientras estaba en el Bingo de Morón

Jorge “Locomotora” Castro, también conocido como “Roña” y excampeón mundial de peso mediano, falleció a los 59 años en la madrugada de este miércoles. Se sintió mal mientras estaba en el Bingo de Morón. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

Jonathan Di Primio, su compañero de streaming, contó a Infobae que Castro sufrió un fuerte dolor en el pecho pasada la medianoche y se descompensó. Recibió primeros auxilios en el lugar, pero no logró recuperarse.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, el boxeador se había instalado en los últimos años en Morón, donde trabajaba en la puesta en marcha de un comedor comunitario.

Su perfil solidario venía de lejos. Desde la pandemia sostenía comedores y merenderos en Lomas de Zamora y abastecía de mercadería a otros espacios barriales. En octubre de 2025 había anunciado que preparaba un comedor para 500 personas y contaba que cada vez se acercaban más adultos mayores, jubilados que no llegaban a fin de mes. Explicaba su compromiso desde su propia historia: decía que había pasado hambre y frío, y que hacía lo que, según él, le correspondería hacer a la política.

En lo deportivo, su gran noche fue el 10 de diciembre de 1994 en un estadio de béisbol de Monterrey, México, ante el estadounidense John David Jackson. Iba perdiendo en las tres tarjetas, con un ojo cerrado y el rostro ensangrentado, cuando conectó un gancho de izquierda al mentón que tumbó a su rival y le dio el título mundial de peso mediano. Después bautizó ese golpe como “la mano de Dios”, en homenaje a Diego Maradona, de quien era amigo.