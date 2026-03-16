AFA: designaron desd Nación veedores por 180 días para revisar balances y contratos

El Gobierno nacional dispuso la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) por un plazo de 180 días , con el objetivo de supervisar el funcionamiento administrativo y financiero de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia . La medida fue impulsada por la Inspección General de Justicia ( IGJ ) y habilita una auditoría sobre balances, contratos y documentación institucional.

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Según la resolución oficial, los veedores tendrán acceso completo a registros contables, documentación administrativa y acuerdos comerciales de la organización que conduce el fútbol argentino. El objetivo es analizar la gestión económica y elaborar un informe sobre el manejo institucional de la AFA durante el período de control establecido.

Los especialistas elegidos para cumplir la función de control son el contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz De Marco , quienes deberán revisar balances, contratos y registros administrativos de la asociación durante el período de seis meses establecido por la resolución.

La designación fue definida por el Ministerio de Justicia , a cargo de Juan Bautista Mahiques , luego de un pedido formal de la Inspección General de Justicia , organismo que tiene facultades de supervisión sobre entidades civiles y asociaciones del país.

En este contexto, el trabajo de los veedores incluirá la revisión de documentación contable, acuerdos comerciales y el funcionamiento institucional , con el objetivo de presentar un informe técnico sobre la situación administrativa de la AFA .

Qué implica la decisión del Gobierno sobre la AFA

Desde el Gobierno aclararon que la designación de veedores no implica una intervención de la AFA ni el desplazamiento de sus autoridades actuales, por lo que Claudio Tapia continuará al frente de la entidad mientras dure el proceso de supervisión.

Sin embargo, la resolución habilita un mecanismo de control y seguimiento sobre la gestión administrativa y financiera, lo que podría derivar en recomendaciones o acciones posteriores dependiendo de los resultados del informe.

En los últimos meses, el funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino volvió a quedar bajo la lupa por distintas controversias institucionales y administrativas. En ese marco, el Gobierno busca analizar en profundidad el manejo económico de la organización que regula el fútbol profesional en el país.