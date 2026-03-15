Apertura de AFA: Segunda alegría para el nuevo River de Coudet

Le costó acomodarse a River en este relanzamiento en el Apertura de la Liga Profesional de AFA pero el efecto Coudet lo revitalizó para enhebrar su segunda victoria al hilo, al derrotar por 2-0 a Sarmiento de Junín en el Monumental .

Sebastián Driussi, en el primer tiempo, y luego Ian Subiabre en el complemento, le dieron la victoria al Millonario que se reacomodó en las posiciones de su zona y, fundamentalmente, se inyectó una gran dosis de autoestima tras el fracaso del ciclo Gallardo.

El local abrió el marcador a los 40 minutos, con un centro al segundo palo que fue rematado de cabeza por Driussi y, aunque Burrai se impuso en primera instancia, el delantero pudo aprovechar el rebote para definir de taco, de espaldas al arco, y marcar el 1-0.

En el complemento, a los 25 minutos, Ian Subiabre recibió un buen pase filtrado del volante Aníbal Moreno sobre el costado izquierdo del área y cruzó un disparo bajo, que entró pegado al palo izquierdo del guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano.

PRESION MONUMENTAL

River fue el que intentó imponer condiciones desde el comienzo mismo, presionando con Moreno y Vera en el medio y tratando de ahogar la salida visitante. Así fue generando opciones de peligro. Vera primero, Moreno después llegaron al arco de Sarmiento. Incluso Martínez Quarta tuvo su chance pero no acertó.

A los 39' de esta primera etapa, Sarmiento se quedó con un jugador menos a los 39 minutos, luego de una doble amonestación del carrilero Gabriel Díaz, con faltas sobre el defensor Gonzalo Montiel y el volante Fausto Vera.

Ese minuto fue decisivo para River Plate porque en la jugada casi inmediata, llegó el gol de Driussi que se convirtió así en el goleador de la Era Coudet.

RIVER LO DEFINIO

En la segunda parte, River acentuó su presión más aún con un jugador más en cancha. De entrada, el enganche Joaquín Freitas filtró un buen pase para dejar mano a mano al delantero Tomás Galván, aunque Burrai achicó de gran manera y desvió el remate con su pierna derecha.

A los 17 minutos, Marcos Acuña amagó por el costado izquierdo, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo alto, que no sorprendió al exarquero de Barcelona de Ecuador, quien pudo desviar la pelota por encima del travesaño.

A los 26' la armó Moreno por el centro, habilitó a Subiabre que cruzó su remate para vencer ajustado en el segundo palo a Burrai, sentenciando practicamente todo en el Monumental. Lo que quedó de partido sirvió para ver la impotencia de Sarmiento y la ambición de un River que cambió el aire con Coudet y se regaló otro triunfo para volver a creer.