La Justicia autorizó a Chiqui Tapia para que viaje a Paraguay: pagará una caución de 30 millones de pesos

Después de la indagatoria en la causa por la retención de impuestos y aportes por 19.300 millones de pesos, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio "Chiqui" Tapia, fue autorizado por la Justicia a viajar la semana que viene a Paraguay .

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Fuentes judiciales informaron que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó un pedido del dirigente para ir a Paraguay del miércoles al viernes de la semana que viene para participar en la Confederación Sudamericana de Fútbol ( CONMEBOL ) de los sorteos de disputas copas que se jugarán durante el año.

El magistrado le fijó a Tapia una caución de 30 millones de pesos y la obligatoriedad de informar su regreso al país.

Sobre Tapia y el resto de los dirigentes acusados en la causa pesa una prohibición de salida del país por la gravedad de los hechos investigados. Por eso deben pedir autorización para viajar. El presidente de la AFA ya lo hizo a Colombia y Brasil a fines de febrero.

Esa salida la quiso extender para ir a Venezuela. Entonces no se sabía pero el objetivo era volver con el gendarme argentino secuestrado en ese país, Nahuel Gallo. El juez se lo rechazó "habría tenido la intención de alterar las circunstancias oportunamente informadas" de su viaje a Colombia y Brasil y por la peligrosidad de las circunstancias políticas en Venezuela.

Ahora Tapia solicitó una nueva autorización que fue concedida para ir a Paraguay en su rol de presidente de la AFA y vicepresidente de la CONMEBOL. "No existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional", sostuvo el juez Amarante en su resolución, entre ellos que este jueves cumplió con su indagatoria en la causa.

El magistrado también señaló que a diferencia del pedido del viaje a Venezuela "la solicitud actual se proyecta sobre un destino geográfico distinto al oportunamente desestimado y ha sido introducida con la antelación suficiente que permite a este órgano realizar un control integral de los riesgos procesales".

La prohibición también le rige Pablo Toviggino

La prohibición de salida del país rige para los cinco acusados en la causa: Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, el gerente general, Gustavo Lorenzo, y el actual y ex secretario general, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Al igual que Tapia, Malaspina y Blanco ya tuvieron autorizaciones para salir del país.

Las defensas de los cinco acusados apelaron la medida del juez para que sea revocada por la Cámara Penal Económico. Este jueves presentaron escritos con sus objeciones y el tribunal quedó en condiciones de resolver.

En la causa se investiga el delito de apropiación indebida de tributos, que tiene una pena de dos a seis años de prisión, porque entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 la AFA no pagó en plazo 19.300 millones de pesos de ganancias, IVA y aportes patronales.

Los acusados ya cumplieron con sus indagatorias. Los cinco presentaron escritos y se negaron a contestar preguntas. Este jueves fue el turno de Tapia, que cerró las audiencias y ahora el juez Amarante quedó en condiciones de resolver si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito.

En su escrito de defensa, Tapia sostuvo que como presidente de la AFA no tiene injerencia en el pago de los impuestos y los aportes de la AFA. También que la deuda fue saldada por la asociación antes que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) haya presentado en diciembre pasado la denuncia que inició la causa.

"No tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa", sostuvo y señaló que su función como presidente de la AFA es "primordialmente institucional y esencialmente vinculada y orientada a las actividades que la AFA desarrolla por sí y en su calidad de miembro de FIFA y CONMEBOL".

El dirigente también planteó que la entidad no estaba obligada a pagar porque hasta mitad de año hay resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que suspenden la ejecución de las deudas fiscales de las asociaciones sin fines de lucro. Y criticó a ARCA porque cuando presentó la denuncia no le informó al juez de esas resoluciones.

"El ARCA no informó al Tribunal la existencia del acto administrativo de alcance general (MECON Res 17/24 y sus prórrogas) al presentar la denuncia, lo cual constituye una evidencia del oscuro accionar del ente recaudador en la actuación ante la justicia", criticó.