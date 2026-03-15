Apertura de AFA: Domingo clave para River ante Sarmiento y crucial para Boca en Unión

Llega otro domingo de Torneo Apertura de AFA y los dos grandes de Argentina afrontarán una jornada compleja. River Plate, de local y Boca Juniors de visitante tendrán la obligación de responder en la cancha a todos los interrogantes que se generaron en la semana.

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En River, el Ciclo Coudet recién asoma y necesita certezas ante Sarmiento en el Mas Monumental y Boca, con Ubeda cada vez más cuestionado, tratará de levantar en Santa fe ante el duro Unión.

River recibirá este domingo a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un nuevo triunfo que le permita afianzarse aún más en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:45, se llevará a cabo en el Estadio Monumental. El árbitro designado fue Darío Herrera.

River viene de ganarle 2-1 a Huracán en condición de visitante, en un encuentro que estuvo marcado por el debut de Eduardo Coudet como director técnico del club de Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

Esta victoria les permitió acomodarse en la quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, por lo que en caso de conseguir una nueva victoria podrían meterse de lleno en la pelea por la punta.

Sarmiento, por su parte, empató como local sin goles ante Racing, en en partido en el que jugó casi media hora con un jugador más por la expulsión de Marco Di Césare, defensor de la “Academia”.

Si bien está duodécimo con solo 10 puntos, el equipo de Junín podría meterse en la discusión para entrar a puestos de clasificación a los playoffs en caso de conseguir un triunfo en El Monumental.

La última vez que River y Sarmiento se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025 y los de Junín dieron una enorme sorpresa al imponerse 1-0 como visitantes.

BOCA JUNIORS EN SANTA FE

Boca tendrá una peligrosa visita este domingo ante Unión de Santa Fe, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Estadio 15 de Abril, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera".

El “Xeneize”, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

EL TATENGUE PESA

Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.

En la última fecha, a los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4.