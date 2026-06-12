    • 12 de junio de 2026 - 11:56

    Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan este viernes y a qué hora

    Tras la victoria de México sobre Sudáfrica y el triunfo de Corea del Sur ante República Checa en la jornada inaugural, el Mundial 2026 continúa este viernes con los debuts de Canadá y Estados Unidos, dos de los países anfitriones.

    Estadio en Canadá.

    Estadio en Canadá.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La segunda jornada de la Copa del Mundo tendrá dos encuentros correspondientes a la fase de grupos, con la expectativa puesta en los estrenos de Canadá y Estados Unidos ante su público.

    Leé además

    Franco Colapinto mostró un buen rendimiento en la FP1 en España

    Franco Colapinto empeoró su andar en la segunda práctica: terminó 15° en la FP2 de Barcelona

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Rodolfo Vasco Arruabarrena, nuevo DT de Boca. 

    El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar su segundo ciclo como técnico de Boca

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los partidos de este viernes 12 de junio

    • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

    Hora: 16:00 (Argentina)

    Estadio: BMO Field, Toronto

    Grupo B

    Embed
    • Estados Unidos vs. Paraguay

    Hora: 22:00 (Argentina)

    Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles

    Grupo D

    Embed

    La agenda completa del Mundial 2026:

    Embed

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La FIA corrigió el GP de Mónaco y le devolvió el podio a Pierre Gasly, compañero de Colapinto

    La FIA corrigió el GP de Mónaco y le devolvió el podio a Pierre Gasly, compañero de Colapinto

    Rodrigo Nacif, enviado especial de DIARIO DE CUYO al Mundial 2026. Foto: Daniel Arias

    DIARIO DE CUYO en EEUU: preparate para una cobertura completa desde el corazón del Mundial de Fútbol 2026

    Tagliafico, lesionado. Foto: Gentileza

    Tagliafico, afuera para el debut: las opciones que maneja Scaloni para reemplazarlo

    Fernanda Illanes. Foto: Instagram.

    Fernanda Illanes fue habilitada para el Panamericano de Colombia, pero su participación depende de reunir los fondos

    Por Gimena Contrera Díaz