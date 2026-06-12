Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan este viernes y a qué hora

La segunda jornada de la Copa del Mundo tendrá dos encuentros correspondientes a la fase de grupos, con la expectativa puesta en los estrenos de Canadá y Estados Unidos ante su público.
Tras la victoria de México sobre Sudáfrica y el triunfo de Corea del Sur ante República Checa en la jornada inaugural, el Mundial 2026 continúa este viernes con los debuts de Canadá y Estados Unidos, dos de los países anfitriones.
La segunda jornada de la Copa del Mundo tendrá dos encuentros correspondientes a la fase de grupos, con la expectativa puesta en los estrenos de Canadá y Estados Unidos ante su público.
Hora: 16:00 (Argentina)
Estadio: BMO Field, Toronto
Grupo B
Hora: 22:00 (Argentina)
Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles
Grupo D