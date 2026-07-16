Alerta en España: Lamine Yamal se entrenó diferenciado antes de enfrentar a Argentina

Una situación encendió una luz amarilla en la Selección de España a tres días de la final del Mundial contra Argentina. Lamine Yamal no pudo entrenarse a la par de sus compañeros debido a una molestia física y realizó tareas diferenciadas durante la práctica de este jueves.

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El delantero de 19 años apareció con un vendaje en la zona del cuádriceps izquierdo. Luego de participar del calentamiento, quedó al margen de los ejercicios de mayor intensidad y trabajó junto con los integrantes del cuerpo médico.

Según informó TN a partir de medios españoles, el futbolista salió rengueando hacia el entrenamiento y no pudo completar la sesión con normalidad. Sin embargo, desde la delegación española aclararon que no se trataría de una lesión de gravedad.

El cuerpo técnico decidió preservar al extremo después del esfuerzo realizado en la semifinal ante Francia. La expectativa es que pueda reincorporarse al grupo durante la práctica del viernes y llegue en condiciones al partido decisivo.

Por el momento, su presencia ante Argentina no estaría en peligro , aunque las próximas horas serán importantes para determinar si podrá disputar la final en plenitud física.

El momento en que Lamine Yamal fue visto con un vendaje en el muslo izquierdo durante el entrenamiento de España. Vía TyC Sports.

Pedro Porro también trabajó apartado

Lamine Yamal no fue el único jugador español que se entrenó de manera diferenciada. El lateral Pedro Porro, una de las figuras de la semifinal, también quedó al margen de los ejercicios grupales por una sobrecarga muscular.

Ambos participaron del inicio de la sesión, pero luego realizaron trabajos de recuperación sobre colchonetas. En España confían en que los dos volverán a entrenarse con normalidad antes del domingo.

La situación genera atención, aunque no existe todavía una alarma seria dentro del plantel. Lamine es una de las piezas más desequilibrantes del equipo dirigido por Luis de la Fuente y su evolución será seguida de cerca hasta la final contra la Selección argentina.