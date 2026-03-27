Amistosos: España goleó, Uruguay empató en Wembley y Alemania ganó 4-3

Una intensa jornada de amistosos internacionales se vivió en Europa con resultados impactantes: España goleó con autoridad, Uruguay rescató un empate agónico en Wembley y Alemania se llevó un triunfo electrizante. Los seleccionados ajustan detalles pensando en el Mundial.

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España no tuvo piedad y aplastó 3-0 a Serbia en el Estadio de la Cerámica, con una actuación dominante de principio a fin.

El equipo dirigido por Luis De La Fuente mostró contundencia con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Víctor Muñoz , consolidándose como uno de los candidatos de cara a la próxima Copa del Mundo.

En uno de los duelos más atractivos, Uruguay igualó 1-1 ante Inglaterra en Wembley , en un partido cargado de tensión.

Los ingleses ganaban con gol de Ben White a los 36 del segundo tiempo, pero Federico Valverde marcó de penal en tiempo de descuento , rescatando un empate valioso para el equipo de Marcelo Bielsa.

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Alemania ganó un partidazo lleno de goles

El encuentro más vibrante de la jornada fue el triunfo de Alemania por 4-3 ante Suiza en Basilea.

El partido tuvo múltiples cambios en el marcador, con goles de Ndoye, Embolo, Tah, Gnabry y Wirtz, hasta que los alemanes lo definieron en el final en un duelo electrizante.

Más resultados: empates y triunfo sudamericano

En otros encuentros, Ecuador empató sobre el final ante Marruecos, cuando parecía quedarse con la victoria.

Por su parte, Paraguay logró un triunfo por 1-0 ante Grecia, con gol de Diego Gómez, siendo uno de los pocos sudamericanos que pudo ganar en la jornada.