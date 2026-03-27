    • 27 de marzo de 2026 - 22:06

    Amistosos: España goleó, Uruguay empató en Wembley y Alemania ganó 4-3

    En los amistosos internacionales, España arrasó, Uruguay empató sobre la hora y Alemania protagonizó un partidazo lleno de goles.

    España fue protagonista en los amistosos internacionales con una contundente goleada.

    España fue protagonista en los amistosos internacionales con una contundente goleada.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una intensa jornada de amistosos internacionales se vivió en Europa con resultados impactantes: España goleó con autoridad, Uruguay rescató un empate agónico en Wembley y Alemania se llevó un triunfo electrizante. Los seleccionados ajustan detalles pensando en el Mundial.

    Leé además

    Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia.

    Murió Noelia Castillo tras recibir la eutanasia en España, después de dos años de lucha en los tribunales
    Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia.

    La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibirá la eutanasia en España

    España arrasó y se ilusiona

    España no tuvo piedad y aplastó 3-0 a Serbia en el Estadio de la Cerámica, con una actuación dominante de principio a fin.

    El equipo dirigido por Luis De La Fuente mostró contundencia con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Víctor Muñoz, consolidándose como uno de los candidatos de cara a la próxima Copa del Mundo.

    Uruguay lo empató en Wembley sobre la hora

    En uno de los duelos más atractivos, Uruguay igualó 1-1 ante Inglaterra en Wembley, en un partido cargado de tensión.

    Los ingleses ganaban con gol de Ben White a los 36 del segundo tiempo, pero Federico Valverde marcó de penal en tiempo de descuento, rescatando un empate valioso para el equipo de Marcelo Bielsa.

    image

    Alemania ganó un partidazo lleno de goles

    El encuentro más vibrante de la jornada fue el triunfo de Alemania por 4-3 ante Suiza en Basilea.

    El partido tuvo múltiples cambios en el marcador, con goles de Ndoye, Embolo, Tah, Gnabry y Wirtz, hasta que los alemanes lo definieron en el final en un duelo electrizante.

    Más resultados: empates y triunfo sudamericano

    En otros encuentros, Ecuador empató sobre el final ante Marruecos, cuando parecía quedarse con la victoria.

    Por su parte, Paraguay logró un triunfo por 1-0 ante Grecia, con gol de Diego Gómez, siendo uno de los pocos sudamericanos que pudo ganar en la jornada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Messi junto a Alejandro Domínguez.

    Alejandro Domínguez aseguró que Argentina es "bicampeona" de la Finalíssima porque España no se presentó

    El primer gol de la Selección Argentina llegó con Enzo Fernández como protagonista.  

    Argentina gana 2-0 a Mauritania con golazo de Paz y show de Enzo Fernández

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Nicolás Tivani completó la etapa contrarreloj de este viernes y encarará este sábado la etapa de montaña donde buscará ser protagonista.

    Nicolás Tivani completó la contrarreloj en la Vuelta al Alentejo que cambió de líder

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Joaquín Panichelli publicó un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

    La angustia de Joaquín Panichelli luego de que se confirmara que se perderá el Mundial 2026