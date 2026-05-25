    • 25 de mayo de 2026 - 20:49

    Trinidad confirmó a Maximiliano "Pachi" Pascual como nuevo director técnico: este martes será presentado

    El León oficializó la llegada del DT tras la salida de Lucas Giuliani. Este martes comenzará la pretemporada pensando en el próximo Clausura.

    Maximiliano Pachi Pascual es el nuevo DT de Trinidad.&nbsp;

    Maximiliano Pachi Pascual es el nuevo DT de Trinidad. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Atlético Trinidad oficializó este lunes la llegada de Maximiliano “Pachi” Pascual como nuevo director técnico del plantel superior, luego de haber quedado fuera de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Este martes comenzará la pretemporada de cara al próximo certamen.

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    Lucas Giuliani dejó de ser el director técnico de Trinidad. 

    Lucas Giuliani dejó de ser el DT de Trinidad tras quedarse afuera de los Play Off del Apertura

    Si bien desde el mismo día de la desvinculación de Giuliani ya trascendía que Pascual sería el elegido para asumir la conducción técnica, en aquel momento la dirigencia había desmentido esa versión. Finalmente, este lunes se hizo oficial el arribo del entrenador.

    Maximiliano “Pachi” Pascual comenzará su ciclo este martes 26, jornada en la que el plantel retomará los entrenamientos e iniciará la pretemporada con vistas al próximo Torneo Clausura donde el León buscará la revancha.

    Para Trinidad comienza una nueva etapa deportiva, con el objetivo de reorganizar el equipo, recuperar protagonismo y volver a posicionarse entre los principales animadores del fútbol sanjuanino.

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