Trinidad confirmó a Maximiliano "Pachi" Pascual como nuevo director técnico: este martes será presentado

El León oficializó la llegada del DT tras la salida de Lucas Giuliani. Este martes comenzará la pretemporada pensando en el próximo Clausura.

Atlético Trinidad oficializó este lunes la llegada de Maximiliano “Pachi” Pascual como nuevo director técnico del plantel superior, luego de haber quedado fuera de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Este martes comenzará la pretemporada de cara al próximo certamen.

La institución confirmó la noticia a través de un comunicado, poniendo fin a las especulaciones que habían surgido tras la salida de Lucas Giuliani, quien dejó el cargo a falta de una fecha para el cierre del campeonato.

Si bien desde el mismo día de la desvinculación de Giuliani ya trascendía que Pascual sería el elegido para asumir la conducción técnica, en aquel momento la dirigencia había desmentido esa versión. Finalmente, este lunes se hizo oficial el arribo del entrenador.

Maximiliano “Pachi” Pascual comenzará su ciclo este martes 26, jornada en la que el plantel retomará los entrenamientos e iniciará la pretemporada con vistas al próximo Torneo Clausura donde el León buscará la revancha.