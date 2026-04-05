¡Argentina campeón de la Copa de las Naciones!

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El fuego sagrado de la Selección argentina de hockey sobre patines está más vivo que nunca. Ese tropiezo en el último partido de la primera fase encendió algunas alarmas pero, a la postre, resultó ser sólo una anécdota.

Es que la Argentina de José Luis Páez se consagró campeón en Montreux, Suiza, con total autoridad. Ganó una final de punta a punta, manejando el partido y sellando en el marcador dos de sus virtudes: solidez defensiva y contundencia en el arco rival. La Selección argentina era vigente campeona del certamen

El gran distinguido de la siesta dominguera sanjuanina –anochecer europeo- fue Danilo Rampulla, que conectó cuando promediaba el primer tiempo y al final del segundo tiempo, cuando los tanos se fueron con todo arriba y dejaron sin arquero la portería. Fue un encuentro propio de una final, dientes apretados, pocos espacios y mucha fricción, donde la experiencia de los argentinos jugó un papel relevante.

Para el seleccionado nacional, lo de Italia era una revancha de lo sucedido en primera fase, cuando los de azul se impusieron 5 a 2.

ea74de1b-9e63-4c12-9171-163a88597266 La llegada a esta instancia de definición se produjo tras una campaña que inició en el Grupo A. En el debut, Argentina se impuso ante el Montreux HC por 7-1, logrando sus primeros tres puntos en el certamen. En la segunda jornada, el equipo nacional venció a Angola por 2-1, resultado que le permitió asegurar su pasaje a las semifinales de manera anticipada. El cierre de la fase regular se produjo con una caída ante Italia, marcador que ubicó a la Selección en el segundo puesto de su zona y derivó en el cruce eliminatorio contra Portugal y que los dirigidos por Páez resolvieron con un 3-1 sin atenuantes.