    • 12 de octubre de 2026 - 17:24

    Argentina cayó ante Francia en el debut, pero el sanjuanino Conti Acevedo sostuvo al equipo desde el arco

    Los franceses ganaron 2-1 con un gran primer tiempo y dos goles por el segundo palo. La Selección dejó todo en la pista y ya piensa en Angola.

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    Diario de Cuyo | Alfred Bridge
    Por Alfred Bridge

    La Selección argentina Senior masculina no pudo arrancar con el pie derecho en los World Skate Games Asunción 2026. En el debut del Mundial cayó 2-1 ante Francia en el COP Arena, que construyó la diferencia en un primer tiempo de muy buen despliegue. El equipo de Nuno López mostró más intensidad y velocidad, fue preciso y aprovechó dos ocasiones generadas por el segundo palo, la segunda de ellas a segundos del entretiempo, con Roberto Di Benedetto como una de las figuras.

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    Argentina alternó momentos de dudas con pasajes de buen juego. El descuento llegó a través de Facundo Navarro, que mantuvo al equipo en partido. En el segundo tiempo el equipo de José Luis Páez fue en busca del empate y dejó todo en la pista, aunque no logró quebrar el orden francés. Una de las notas más altas fue la del sanjuanino Constantino "Conti" Acevedo, que con varias atajadas importantes mantuvo a Argentina con vida hasta el final.

    No fue el debut pensado, que siempre debería ser con un triunfo, pero el equipo dejó una buena imagen y señales de juego que seguramente irán mejorando con el correr de los partidos. El camino para llegar a pelear el título es duro, y la próxima parada en el Grupo B será mañana ante Angola; el miércoles cerrará la fase de grupos frente a Chile.

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