    27 de marzo de 2026 - 22:37

    Argentina, a media máquina, terminó con un triunfo opaco ante Mauritania

    El seleccionado nacional ganó por 2-1 en La Bombonera con goles de Fernández y Paz. Argentina jugará el martes con Zambia.

    Opaco, Argentina no levantó vuelo contra Mauritania y terminó ganando por la mínima.

    Por Ariel Poblete

    Recta final camino al Mundial 2026 para Argentina con una victoria lógica y hasta corta con un rival de menor envergadura como Mauritania. Con goles de Enzo Fernández y de Nico Paz, ganó por 2-1 en La Bombonera casi que jugando a media máquina.

    El martes próximo se despedirá del público argentino ante Zambia en La Bombonera.

    Era cuestión de esperar al primero para que Argentina resolviera la historia ante el débil Mauritania. Y demoró apenas 16 minutos hasta que Enzo Fernández le puso moño a una gran jugada por la derecha entre Almada y Molina, que llegó al fondo y metió un centro delicioso que Enzo definió con enorme categoría.

    ARGENTINA MEJOR

    Era el primero de la noche pero la gente quería ya el segundo y demoró otros 15’ hasta que Nico Paz, llamado a ser el abanderado del recambio en los Campeones del Mundo, metió un tiro libre exquisito allá abajo, donde se estiró todo el cuerpo de Diop para no poder controlarlo. Argentina estaba 2-0 y parecía todo dicho en La Bombonera. Mauritania hizo lo que pudo y hasta se animó en el final con un remate que el Dibu Martínez controló sobre el palo derecho.

    Una Bombonera que esperó el segundo tiempo con la esperanza de ver al gran Leo Messi en acción. Y Scaloni les dio el gusto. Messi adentro para los segundos 45 minutos junto a De Paul y Mastantuono. Toda la carne en el asador para terminar de completar la fiesta en La Bombonera.

    Con Messi como dueño de la pelota, Argentina intentó imponer condiciones para definir el amistoso. Buscó sociedades con De Paul, con Mastantuono pero no encontró profundidad. Pasados los 20’ del complemento, Scaloni probó variantes. Adentro Simeone, Giay, Palacios, Rojas y el Flaco López.

    Movimientos que no entregaron lo que se esperaba, Argentina no generó mucho más. Mauritania se animó un poquito, Dibu Martínez sacó una complicada sobre el travesaño inclusive. Y en el final, los africanos descontaron como premio a su entrega. Argentina no tuvo una noche brillante, ganó por sus nombres y dejó interrogantes.

    En el tramo final, fue dominio argentino sin ese peso ofensivo decisivo para terminar decorando el penúltimo amistoso previo al Mundial del mes de junio. Quedará la despedida el martes próximo, mirando ya el debut del 16 de junio.

