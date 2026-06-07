Argentina tiene crédito abierto para todo el mapa futbolero de San Juan

Solo Brasil en los Mundiales de Suecia 59 y Chile 62 pudo hacer historia en los Mundiales logrando los dos títulos consecutivos. Después, nadie. Y para Argentina este mundial que larga en apenas 96 tiene crédito en el analisis de los que saben de fútbol en San Juan.

Entrenadores, ex-jugadores, árbitros y periodistas sanjuaninos opinaron sobre el momento de la selección nacional, la previa, las lesiones y el Mundial mismo, coincidiendo en que por algo es el campeón y eso, es plus.

Gerardo Alaniz-264 Noticias: 'Argentina llega a este Mundial con una renovación importante en su plantel respecto al Mundial pasado donde se coronó, pero más que nada en los jugadores que, a priori, no serán los titualres. La base del once incial, Scaloni decidió mantenerla y creo que es algo lógico tenidno en cuenta el conocimiento y la confianza que les tiene.

El tema de la cantidad de lesionados o futbolistas que no están en su plenitud, entiendo que debe ser la mayor preocupación del cuerpo técnico. Confío en que llegado el momento del corte final de la lista, el entrenador decidirá de manera correcta, como suele hacer hasta el momento en su gestión. Creo que Argentina tiene argumentos para pensar en repetir la gloria obtenida en Qatar, siempre entendiendo que en un Mundial hay muchos factores que deben confluir para un título a este nivel. En lo personal, con acceder a semifinales sería un buen Mundial para la Argentina'.

Jorge Tobal-Estación Claridad: 'Argentina hace 5 años que viene demostrando un nivel importante con una base de jugadores que son los mismo que ganaron el Mundial de Qatar. Las lesiones complican el armado ideal pero no tendrían que influir en el rendimiento del equipo que va a estar entre los 4 mejores selecciones de este Mundial y con chances serias de ser finalista'

Daniel Pereyra-Radio Elementos FM: 'Argentina llega con lo justo, con muchos lesionados, con muchos sin rodaje para el debut ante Argelia. Es un equipo que no será el mismo que en Qatar y estos amistosos previos son de cuidado. Es difícil retener la Copa, pero uno como argentino quiere eso. Están rivales de gran nivel como España, Francia y el mismo Países Bajos pero Argentina es Argentina, es el campeón y cuando lo exigen, demostró tener capacidad de respuesta'.

ENTRENADORES

Jose Pepe Bravo: 'Acá hay una realidad y es que en la cancha, la decisión final es de los jugadores. Argentina tiene un plantel bárbaro, probado ya en presión, en exigencia. Siempre ha respondido y pese a que las lesiones le han opacado la preparación final, Scaloni como entrenador sabe muy bien porqué armó su lista. Uno puede opinar, por alguna ausencia o por otra preferencia, pero el técnico siempre sabe mejor que nadie sus decisiones. Mi apuesta es a la calidad y al temple del futbolista argentino. Argentina es el campeón y es por algo. Brasil solamente pudo conseguir el logro de doble corona pero este equipo con Messi, pese a que no está en la plenitud del Mundial anterior, puede lograrlo'.

Carlos Biasotti -DT 9 de Julio: 'Creo que Argentina es candidata a retener la Copa Mundial. Los rendimientos altos sostenidos en tanto tiempo y el funcionamiento ya probado de esta selección, te permite ilusionarte. Logicamente que es un Mundial, que es duro más que nada cuando comienzan los mata-mata pero Argentina tiene un plantel bárbaro. Es un grupo muy unido. Eso pesa y además, el rendimiento que lo llevó a ganar todo no es casualidad. Hay ilusión y confío en que la selección estará en la pelea grande del Mundial'.

Mauro Galleguillo-DT Del Bono: 'Creo que se sentirá las lesiones de jugadores que son muy importantes pero Argentina tiene un gran plantel de nivel mundial para afrontar con jugadores que están a la altura y lo pueden hacer muy bien pero ahora lo que yo veo es que hay seleccionados muy buenos y con chapa de candidatos. Pero claro, la selección obvio que es candidata siempre pero estara muy difícil Argentina obvio pasará de ronda pero no sera nada fácil. Y toda la fe e ilusionados con esos jugadores que tenemos para llegar a ser otra ves campeones',

Néstor Leal: 'Las lesiones son delicadas pero si Scaloni los citó es porque le responderán. Cree en ellos, confía en ellos y en los Mundiales se necesita el ciento por ciento. Los veo muy bien, motivados, enfocados en retener la corona. Hay reemplazo de calidad y confío como argentino en que esta selección puede darnos otra alegría. Tengo fé, tengo confianza así que viendo el nivel de los demás candidatos, me ilusiona Argentina. Hay que seguir creyendo y Argentina estará en la pelea grande'.

ÁRBITROS

Hugo Tobares: 'Este Mundial es demasiado atípico. Hay candidatos que se ven bien, pero luego en la previa de todos no mostraron tanto. Siempre hay fe en el equipo y para mi en especial en el técnico como lo es Scaloni. Hay que aprender de los errores, no repetir cosas que salieron mal. Y ha llevado los jugadores que son los mejores, que demostraron ya su capacidad. Hoy sabemos lo que es Scaloni y eso potencia todo. Si veo cierta apatía en la gente tal vez por la situación económica pero cuando arranca el juego, los argentinos sabemos que pese a todo, siempre podemos. Argentina es campeón y no es casualidad. Eso pesa y espero que sea decisivo para tener otra alegría'.