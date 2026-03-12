Arrancó el River del Chacho Coudet con un trabajoso triunfo ante Huracán

En un partido caliente por la Liga Profesional , River vencIó 2-1 a Huracán en el estadio Tomás A. Ducó por el Torneo Apertura . El equipo de Eduardo Coudet se había adelantado con gol de Sebastián Driussi , pero Jordy Caicedo empató de penal para el Globo. En el complemento, Gonzalo Montiel volvió a poner arriba al Millonario desde los doce pasos.

El encuentro comenzó intenso en Parque Patricios. Huracán tuvo la primera chance clara a los 10 minutos , cuando Jordy Caicedo quedó mano a mano con el arquero Santiago Beltrán , que respondió con una buena intervención para mantener el cero. River respondió con presión alta y empezó a ganar terreno en campo rival.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo , cuando Gonzalo Montiel envió un centro desde la derecha y Sebastián Driussi apareció por el segundo palo para marcar de cabeza el 1-0 , convirtiendo además el primer gol de la era de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario.

Huracán reaccionó y logró la igualdad cerca del cierre de la primera etapa. Lucas Martínez Quarta cometió una infracción sobre Caicedo dentro del área , el árbitro Nicolás Ramírez revisó la acción en el VAR y sancionó penal. Jordy Caicedo ejecutó con precisión y estableció el 1-1 justo antes del descanso.

El complemento tuvo de todo. River tuvo una gran oportunidad a los 20 minutos , cuando el árbitro cobró penal por falta sobre Ian Subiabre . El encargado de ejecutarlo fue Juan Fernando Quintero , pero Hernán Galíndez se lució y le atajó el remate , manteniendo el empate en el Ducó.

La polémica mayor llegó a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando tras un tiro libre de Quintero la pelota impactó en la mano de Emmanuel Ojeda en la barrera. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro sancionó penal para River. En medio de las protestas se generó un fuerte cruce entre jugadores que terminó con las expulsiones de Lucas Carrizo y Facundo Colidio.

Finalmente, a los 39 minutos del complemento, Gonzalo Montiel ejecutó el penal con un remate al palo izquierdo de Galíndez y puso el 2-1 para River, resultado con el que el Millonario se impone en un partido cargado de tensión, polémicas arbitrales y decisiones del VAR.

En los minutos finales, Huracán presionó en busca del empate, pero el equipo de Coudet resistió los ataques y se llevó una victoria trabajada en su visita a Parque Patricios.

Síntesis de Huracán 1 - River 2

Goles: 26’ PT Sebastián Driussi (R); 46’ PT Jordy Caicedo, de penal (H); 39’ ST Gonzalo Montiel, de penal (R).

Incidencias: 24’ ST Galíndez (H) le atajó un penal a Juan Fernando Quintero (R). 35’ ST expulsados Lucas Carrizo (H) y Facundo Colidio (R).

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Óscar Romero, Thaiel Peralta, Alejandro Martínez; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Tomás A. Ducó.