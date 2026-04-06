    • 6 de abril de 2026 - 08:36

    Arrancó la venta presencial de entradas para el TC2000 en autódromo El Zonda

    Los tickets ya pueden adquirirse en un punto céntrico de la capital sanjuanina.

    TC2000.

    TC2000.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para vivir un nuevo fin de semana a pura adrenalina con la llegada del TC2000, y desde este lunes ya se encuentran disponibles las entradas en modalidad presencial para la segunda fecha del campeonato.

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    La competencia se desarrollará del 10 al 12 de abril en el tradicional Autódromo Eduardo Copello, más conocido como El Zonda, uno de los escenarios más desafiantes y emblemáticos del país. Los interesados pueden adquirir sus tickets en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, con atención al público de lunes a sábado, en horario corrido de 8 a 23.

    Además del TC2000, el espectáculo contará con la participación de otras divisionales destacadas como Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, lo que garantiza un cronograma cargado de actividad en pista durante las tres jornadas.

    Precios de las entradas

    • Sector General (sábado y domingo): $20.000
    • Combo 4x3 Sector General: $60.000
    • Sector Boxes con acceso a tribunas A + B (sábado y domingo): $40.000
    • Combo 4x3 Sector Boxes: $120.000

    Estacionamiento

    • Auto Sector Boxes: $40.000
    • Moto Sector Boxes: $10.000
    • Auto Sector General: $20.000
    • Moto Sector General: $5.000
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