Arrancó la venta presencial de entradas para el TC2000 en autódromo El Zonda

Los tickets ya pueden adquirirse en un punto céntrico de la capital sanjuanina.

San Juan se prepara para vivir un nuevo fin de semana a pura adrenalina con la llegada del TC2000, y desde este lunes ya se encuentran disponibles las entradas en modalidad presencial para la segunda fecha del campeonato.

La competencia se desarrollará del 10 al 12 de abril en el tradicional Autódromo Eduardo Copello, más conocido como El Zonda, uno de los escenarios más desafiantes y emblemáticos del país. Los interesados pueden adquirir sus tickets en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, con atención al público de lunes a sábado, en horario corrido de 8 a 23.

Además del TC2000, el espectáculo contará con la participación de otras divisionales destacadas como Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, lo que garantiza un cronograma cargado de actividad en pista durante las tres jornadas.