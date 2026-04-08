Atlético Madrid y PSG arrasaron a Barcelona y Liverpool y sueñan con semifinales

Atlético Madrid venció 2-0 al Barcelona y PSG hizo lo propio con Liverpool. Dos triunfos claves en la Champions que los dejan en ventaja para la revancha.

El Atlético Madrid golpeó al Barcelona en la Champions League y se llevó un triunfo clave como visitante. Julián Alvarez abrió el marcador con un golazo de tiro libre.

En la última jornada de ida de los cuartos de final de la Champions League, tanto el Atlético Madrid como el PSG lograron victorias contundentes que los colocan en posición favorable de cara a la revancha. El Atlético derrotó 2-0 al Barcelona en el Camp Nou, mientras que el PSG superó 2-0 al Liverpool en París, mostrando eficacia y control absoluto en momentos clave.

Atlético Madrid dio un golpe al Barcelona En el Camp Nou, Julián Álvarez abrió el marcador para el Atlético Madrid, y Sorloth selló la cuenta en el segundo tiempo. La expulsión de Cubarsí condicionó al Barcelona, que quedó con diez jugadores y permitió al Atlético dominar la serie.

El Atlético mostró eficacia frente al arco y un planteo ordenado que lo deja con ventaja para la revancha en el Wanda Metropolitano.

Embed PSG arrasó al Liverpool en París En París, el PSG dominó 2-0 al Liverpool. Désiré Doué abrió la cuenta a los 11 minutos y Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja en el complemento, dejando pocas opciones a los ingleses.

El conjunto francés controló la posesión y generó múltiples oportunidades, incluyendo un disparo al palo de Ousmane Dembélé. El Liverpool no logró concretar sus escasas llegadas y quedó contra las cuerdas para la revancha en Anfield.