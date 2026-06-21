Bélgica empató 0-0 con Irán y quedó comprometida en el Grupo G del Mundial 2026

Bélgica dejó escapar una oportunidad clave en el Mundial 2026 al igualar 0-0 frente a Irán en el estadio de Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo G. El conjunto dirigido por Rudi Garcia fue superior durante gran parte del encuentro, pero chocó contra una defensa firme, un inspirado Alireza Beiranvand y terminó condicionado por una expulsión que complicó sus aspiraciones.

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El equipo europeo tomó la iniciativa desde el inicio y buscó imponer condiciones con Kevin De Bruyne como principal generador de juego. Sin embargo, el partido tuvo un comienzo accidentado: a los cuatro minutos Romelu Lukaku recibió una tarjeta amarilla y, apenas un minuto después, protagonizó un choque con el arquero iraní Beiranvand, que obligó a una prolongada atención médica.

La primera gran situación de peligro fue para Irán. A los 15 minutos, Hossein Kanaani sacó un potente remate que exigió una notable intervención de Thibaut Courtois . Con esa presentación, el arquero belga alcanzó las 17 apariciones en Copas del Mundo e igualó el récord de Enzo Scifo con la selección de su país.

El momento más tenso de la noche llegó a los 24 minutos, cuando Irán logró convertir y desató el festejo de sus hinchas . Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR y finalmente anulada por posición adelantada, manteniendo el marcador sin goles.

Bélgica intentó reaccionar antes del descanso con aproximaciones de De Bruyne y Alexis Saelemaekers, pero Beiranvand respondió con seguridad. El árbitro añadió ocho minutos en la primera etapa, aunque ninguno de los equipos consiguió romper el cero.

En el complemento, los Diablos Rojos siguieron buscando el gol y Rudi Garcia movió el banco para darle más profundidad al ataque. Timothy Castagne ingresó por Thomas Meunier y Dodi Lukébakio reemplazó a Saelemaekers, mientras que Bélgica intentaba inclinar definitivamente la balanza.

Sin embargo, el partido cambió a los 66 minutos. Nathan Ngoy vio la tarjeta roja directa tras derribar a Mehdi Taremi cuando era el último hombre de la defensa. La expulsión dejó a Bélgica con diez jugadores y obligó al entrenador a modificar los planes.

Pese a la inferioridad numérica, Bélgica siguió insistiendo. Lukébakio, Vanaken y De Cuyper probaron desde distintas posiciones, mientras Courtois volvió a responder con solvencia cuando Irán encontró espacios para contraatacar.

En los minutos finales, los europeos empujaron con más voluntad que claridad. Lukébakio envió un centro preciso para Tielemans que no encontró destino y Brandon Mechele desperdició otra oportunidad al rematar por encima del travesaño. Del otro lado, Irán también tuvo sus opciones, aunque sin precisión en la definición.

El pitazo final confirmó un empate que dejó sensaciones muy distintas. Para Irán, el punto representa un resultado valioso ante uno de los favoritos del grupo. Para Bélgica, en cambio, significa un nuevo tropiezo que complica seriamente sus aspiraciones de clasificación y la obliga a jugarse todo en la última fecha del Grupo G.