    • 16 de marzo de 2026 - 07:23

    Boca Juniors empató 1-1 con Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura

    Boca Juniors, que venía de igualar ante San Lorenzo, sumó un punto tras el empate con Unión de Santa Fe.

    Boca Juniors sigue sin poder sumar de a tres.

    Boca Juniors sigue sin poder sumar de a tres.

    Foto:

    Unión y Boca empataron 1-1 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo local abrió el marcador cerca del final del primer tiempo por medio de Julián Palacios, mientras que el Xeneize logró la igualdad en el complemento por intermedio de Miguel Merentiel, en un partido intenso y con alternativas en ambos arcos.

    Leé además

    Goleador. Driussi marcó el primer gol de la era Coudet en River que este domingo recibe a Sarmiento en el Apertura de AFA.

    Apertura de AFA: Domingo clave para River ante Sarmiento y crucial para Boca en Unión
    Horacio Pagani elogió al juvenil de Boca, Tomás Aranda: Es el nuevo Messi del Fútbol argentino.

    Horacio Pagani comparó un futbolista de Boca Juniors con Lionel Messi

    El primer tiempo mostró a Unión más preciso en el manejo de la pelota y generando las situaciones más claras. Boca intentó imponer condiciones en el arranque, con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar como eje en el mediocampo, pero le costó conectar con sus atacantes. La apertura del marcador llegó a los 42 minutos, tras una jugada por derecha que terminó en un centro de Lautaro Vargas y una definición precisa de Julián Palacios, quien colocó la pelota junto al palo izquierdo de Agustín Marchesín.

    En el complemento, Boca salió decidido a buscar el empate y encontró mayor profundidad con el ingreso de Ander Herrera. El empate llegó a los 11 minutos, tras una jugada colectiva que terminó con una chilena de Adam Bareiro que dio en el palo y el rebote fue capturado por Miguel Merentiel, quien no falló ante Matías Mansilla.

    Ambos equipos dispusieron de oportunidades claras para ganar el partido: Boca exigió varias veces al arquero local, mientras que Unión respondió con remates peligrosos y obligó a Marchesín a intervenir en momentos clave. El marcador no se movió y el empate dejó a Unión como escolta de Vélez en la Zona A, a seis puntos, mientras que Boca extendió su racha invicta a siete partidos, aunque con varios empates, y se encuentra a ocho de la cima.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Boca vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura: formaciones, TV, horario y más.

    Boca Juniors vs. San Lorenzo: formaciones, TV y horario

    boca juniors anunciara la construccion de una cuarta bandeja en la bombonera

    Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera

    Contrarreloj. Boca aceleró sus gestiones con Lescano pero Argentinos y Gimnasia tienen la última palabra.

    Boca tiene todo acordado con Lescano pero se complica su llegada por los clubes que comparten su pase

    Primero. Anticipó Driussi y le quedó el rebote para vencer a Burrai. River volvió sumó su segunda victoria en el ciclo de Coudet.

    Apertura de AFA: Segunda alegría para el nuevo River de Coudet