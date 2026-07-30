Boca Juniors visita a O´Higgins buscando avanzar a Octavos de final de la Copa Sudamericana: empatan 0 a 0

O´Higgins de Chile y Boca Juniors se enfrentan este jueves en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua c on arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez en el encuentro de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 con el objetivo en común de avanzar a los octavos y ser rival de Recoleta de Paraguay.

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En la ida el xeneize se impuso 1 a 0 en la Bombonera con gol de Miguel Merentiel, por lo que afronta el cotejo con una mínima ventaja.

Boca se enfrentará esta noche con O’Higgins de Chile, en busca de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y de extender un gran invicto en el país trasandino.

Esto se debe a que la última vez que Boca perdió en Chile fue en 2008, cuando cayó 2-0 ante Colo-Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores de aquel año.

A partir de allí, el "Xeneize" consiguió muy buenos resultados cada vez que pisó tierras chilenas, ya que cosechó cuatro triunfos y un empate.

El primero de estos partidos se dio en los octavos de final de la Copa Libertadores 2012, donde derrotó por 3-2 a la Unión Española con goles de Juan Román Riquelme, Santiago Silva y Pablo Mouche.

Solo un mes después, en las semifinales del torneo de clubes más importante de América, Boca igualó sin goles como visitante contra la Universidad de Chile y se aseguró la clasificación a la gran final gracias a la victoria que había conseguido en la ida.

Ya en 2015, también por la Copa Libertadores, Boca le ganó cómodamente a Palestino por 2-0, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos. Los autores de los goles fueron Andrés Chávez y Sebastián Palacios.

Ocho años tuvieron que pasar para que Boca volviera a jugar en Chile. Fue en la Copa Libertadores 2023, cuando se impuso por 2-0 sobre Colo-Colo en la fase de grupos. En aquella edición, los dirigidos por Jorge Almirón alcanzarían la gran final, aunque caerían derrotados ante Fluminense de Brasil en el mítico estadio de Maracaná.

Finalmente, en la Copa Libertadores 2026 Boca comenzó su camino con un gran triunfo como visitante por 2-1 sobre la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, y pese al gran arranque, el "Xeneize" protagonizaría un papelón y terminaría quedando eliminado en la fase de grupos.

Este jueves, ante O'Higgins, Boca intentará hacer valer el 1-0 que consiguió como local en la ida para así extender su invicto en Chile y también meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana.