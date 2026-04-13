Cerca de 70 patinadores levantaron el telón del calendario 2026 de patín carrera

La competencia se desarrolló en el patinódromo de Pocito y reunió a deportistas de San Juan y Mendoza.

Este fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del calendario 2026 de patín carrera, disciplina que depende de la Federación Sanjuanina de Patín, en un evento que marcó el inicio de la temporada con una importante convocatoria.

La jornada fue organizada por la Fundación Oscar "Negro" Contrera y contó con la colaboración de la Municipalidad de Pocito, además del auspicio de la Municipalidad de Rivadavia.

Las competencias se desarrollaron en el patinódromo de Pocito, donde participaron equipos de las escuelitas municipales de Pocito y Rivadavia, junto a delegaciones invitadas como Gym León y Level Up, de Mendoza.

En total, cerca de 70 corredores fueron protagonistas del primer encuentro del año.

4f8d2ca9-b1c5-41c3-a5da-4055afa454d3 Clasificación 1er Encuentro de Patín Carrera 2026 Chupete Escuela