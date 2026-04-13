    • 13 de abril de 2026 - 11:25

    Cerca de 70 patinadores levantaron el telón del calendario 2026 de patín carrera

    La competencia se desarrolló en el patinódromo de Pocito y reunió a deportistas de San Juan y Mendoza.

    Patín carrera.

    Patín carrera.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del calendario 2026 de patín carrera, disciplina que depende de la Federación Sanjuanina de Patín, en un evento que marcó el inicio de la temporada con una importante convocatoria.

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    Las competencias se desarrollaron en el patinódromo de Pocito, donde participaron equipos de las escuelitas municipales de Pocito y Rivadavia, junto a delegaciones invitadas como Gym León y Level Up, de Mendoza.

    En total, cerca de 70 corredores fueron protagonistas del primer encuentro del año.

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    Clasificación 1er Encuentro de Patín Carrera 2026

    Chupete Escuela

    1. Isidora Ferreyra (FONC - RIV)

    Menores de 7 años Escuela

    1. Lourdes Obredor (FONC - RIV)

    2. Zoe Chancay (FONC - RIV)

    3. Solange Flores (FONC - RIV)

    Promo Damas Escuela

    1. Lohana Ortega (FONC - RIV)

    2. Aurora Roqueblave (Pocito)

    3. Juana Curti (FONC - RIV)

    Promo Varones Escuela

    1. Mirko Castro (Pocito)

    6ta Damas Escuela

    1. Juliana Zamitto (Pocito)

    2. Agnieska Soprun (FONC - RIV)

    3. Natasha Orosco (Pocito)

    6ta Varones Escuela

    1. Baltazar Zárate (FONC - RIV)

    2. Emir Zárate Soria (FONC - RIV)

    5ta Damas Escuela

    1. Paulina Heredia (FONC - RIV)

    1. Luana Tapia (Pocito)

    1. Julieta Mendoza (Pocito)

    5ta Varones Escuela

    1. Santino Flores (FONC - RIV)

    Mayores Varones Escuela

    1. Matías Carrizo (Pocito)

    6ta Damas Transición

    1. Emma Cilia (FONC - RIV)

    2. Britany Zárate (FONC - RIV)

    Promo Damas Transición

    1. Martina Caram (FONC - RIV)

    5ta Damas Transición

    1. Agostina Tejada (FONC - RIV)

    2. Victoria Zárate (FONC - RIV)

    3. Martina Riveros (FONC - RIV)

    4ta Damas Transición

    1. Angelina Torrez (FONC - RIV)

    4ta Varones Transición

    1. Lautaro Oyola (FONC - RIV)

    Juveniles Damas Transición

    1. Rocio Reta (Gym León)

    2. Brenda Olivarez (FONC - RIV)

    Máster Damas Intermedia

    1. Soledad Cerda (Gym León)

    2. Anabel Contrera (FONC - RIV)

    3. Georgina Cutrera (Level Up - Mza)

    Máster Varones Intermedia

    1. Oscar Contrera (FONC - RIV)

    2. Rodrigo Medina

    3. Javier Quinteros (FONC - RIV)

    6ta Damas Federadas

    1. Bianca Reta (Pocito)

    5ta Damas Federadas

    1. Paulina Castro (Pocito)

    2. Pilar García (Pocito)

    3. Bárbara Díaz (Pocito)

    Juveniles Damas Federadas

    1. Nayeli Ramírez López (Pocito)

    Juveniles Varones Federados

    1. Joaquín Cerda (FONC - RIV)

    Mayores Varones Federados

    1. Alexander Ramírez López (Pocito)

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