    • 15 de julio de 2026 - 14:30

    Con gol de Enzo Fernández en el final, Argentina empata ante Inglaterra 1 a 1 y por ahora hay alargue

    El entrenador reforzó el costado derecho del equipo y sacó a un futbolista histórico del ciclo: ingresa Simeone y sale De Paul.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Lionel Scaloni dispuso un solo cambio en la formación titular: Giuliano Simeone ingresará por Rodrigo De Paul.

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    El histórico encuentro, que reedita una de las mayores rivalidades del fútbol mundial, se disputará desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y se podrá ver por la TV Pública, DSports, TyC Sports, Telefe y la plataforma Disney+ Premium.

    El ganador de este partido se enfrentará a España en la final del próximo domingo a las 16:00 en Nueva Jersey.

    Seguí el minuto a minuto de Argentina vs Inglaterra

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