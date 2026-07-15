Con gol de Enzo Fernández en el final, Argentina empata ante Inglaterra 1 a 1 y por ahora hay alargue

El entrenador reforzó el costado derecho del equipo y sacó a un futbolista histórico del ciclo: ingresa Simeone y sale De Paul.

La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Lionel Scaloni dispuso un solo cambio en la formación titular: Giuliano Simeone ingresará por Rodrigo De Paul.

El histórico encuentro, que reedita una de las mayores rivalidades del fútbol mundial, se disputará desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y se podrá ver por la TV Pública, DSports, TyC Sports, Telefe y la plataforma Disney+ Premium.

El ganador de este partido se enfrentará a España en la final del próximo domingo a las 16:00 en Nueva Jersey.